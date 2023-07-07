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Öğretmen yetiştirmede YÖK ile iş birliği: Lisans eğitiminden atamaya kadar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen istihdam ve yetiştirme süreci üzerine yoğunlaştıklarını ve bu doğrultuda YÖK ile proje hazırladıklarını söyledi. Öğretmenlerin lisans eğitiminden adaylığa, öğretmen olarak atanmalarından sonrasına kadar tüm süreçleri YÖK ile koordine edeceklerini belirten Tekin, "Projeyi planlıyoruz” dedi.

Fazlı Şahan
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Tekin, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalar yaptı.

Bakan Tekin, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalar yaptı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


HER ŞUBEYE İKİ İLAVE KONTENJAN

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihi yapacak depremzede öğrencilere “pozitif ayrımcılık” uyguladıklarını hatırlatan Bakan Tekin, “Yakınlarını, öğretmenini, ailesini kaybetmiş öğrencilerimizin sınavlara sağlıklı hazırlanmasının çok da mümkün olmayacağını düşünerek beş il ve iki ilçemizdeki öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yaparak sınavla öğrenci alan okullarda her şube için iki ilave kontenjan ürettik. Türkiye’nin her yerindeki sınavlı okulları tercih edecek diğer öğrenciler herhangi bir hak kaybına uğramıyor” dedi.


ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ ARTACAK

Göreve geldikten sonra öğretmen istihdam ve yetiştirme süreci üzerine yoğunlaştıklarını belirten Tekin, öğretmenlerin istihdamı öncesinde yükseköğretim kurumlarında yetiştirilmesi, istihdam sonrasında da hizmet içi eğitimler ile niteliklerinin arttırılması konusunu önemsediklerini söyledi. Tekin, şunları kaydetti: “Sunduğumuz projeksiyonu hayata geçirebilirsek Türkiye’deki eğitim sistemine çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum. Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Öğretmen yetiştirmeyle ilgili süreci lisans eğitiminden başlayıp aday öğretmenlik sürecini tamamlayıp öğretmen olarak atanmasından sonrasına kadar hep beraber koordine edeceğiz.''


DEĞİŞİKLİK İÇİN ÖZEL MEKANİZMA

Bakan Tekin, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin 22 il kapsamında iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığını ifade etti. Tekin, “Bütün yer değişimleri bittikten sonra hâlâ problem yaşayan, yer değiştiremeyen deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın belli koşullarda yer değiştirmelerini sağlayacak bir mekanizma kurduk. Deprem bölgesinde görevine devam etmek isteyen öğretmenlerin de hizmet puanlarını artıracağız” diye konuştu.


#öğretmen
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