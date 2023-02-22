Okul her yerdir

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Şanlıurfa’nın Karaköprü köyünde öğretmen Bilal Arslan, deprem tehlikesine karşı atıl durumda olan koyteyneri sınıfa dönüştürdü. Arslan, 15 öğrencisine burada ders veriyor. Arslan, “Bu konteyner daha önce de köyümüzdeydi. Onu temizledik, elimizde bulunan materyallerle küçük bir sınıf kurduk. Aileler de hoşnut kaldı durumdan. Çocukların derslerden geri kalmamalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şanlıurfa’nın Karaköprü köyünde öğretmen Bilal Arslan, deprem tehlikesine karşı atıl durumda olan koyteyneri sınıfa dönüştürdü.

Şanlıurfa’nın Karaköprü köyünde öğretmen Bilal Arslan, deprem tehlikesine karşı atıl durumda olan koyteyneri sınıfa dönüştürdü.

Şanlıurfa’nın Karaköprü köyünde öğretmen Bilal Arslan, deprem tehlikesine karşı atıl durumda olan koyteyneri sınıfa dönüştürdü. Arslan, 15 öğrencisine burada ders veriyor. Arslan,

“Bu konteyner daha önce de köyümüzdeydi. Onu temizledik, elimizde bulunan materyallerle küçük bir sınıf kurduk. Aileler de hoşnut kaldı durumdan. Çocukların derslerden

geri kalmamalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

HEM DERS HEM OYUN

Öğretmen Arslan, “Çocuklar tedirginlik içerisinde. Bu tedirginliği bir nebze de olsa yok etmek istedik. Daha önce köyümüzde bulunan bir konteyneri çocuklarla birlikte temizledik ve elimizde bulunan eğitim materyallerini kullanarak eğitime uygun bir alan hazırladık. Adını da konteyner sınıf koyduk. Çocuklar aileleri de takdirle karşıladı. Derslerimiz sırasında kendilerine depremde yapabilecekleri şeyleri de anlatıyoruz. Endişe etmemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Hem çeşitli etkinliklerle ilgilerini başka noktaya çekmeye çalışıyoruz hem de derslerinde geri kalmamalarını sağlıyoruz” dedi.


#Şanlıurfa
#Okul
#Eğitim
13 dakika önce
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