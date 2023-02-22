Okul her yerdir

“Bu konteyner daha önce de köyümüzdeydi. Onu temizledik, elimizde bulunan materyallerle küçük bir sınıf kurduk. Aileler de hoşnut kaldı durumdan. Çocukların derslerden

Öğretmen Arslan, “Çocuklar tedirginlik içerisinde. Bu tedirginliği bir nebze de olsa yok etmek istedik. Daha önce köyümüzde bulunan bir konteyneri çocuklarla birlikte temizledik ve elimizde bulunan eğitim materyallerini kullanarak eğitime uygun bir alan hazırladık. Adını da konteyner sınıf koyduk. Çocuklar aileleri de takdirle karşıladı. Derslerimiz sırasında kendilerine depremde yapabilecekleri şeyleri de anlatıyoruz. Endişe etmemeleri gerektiğini anlatıyoruz. Hem çeşitli etkinliklerle ilgilerini başka noktaya çekmeye çalışıyoruz hem de derslerinde geri kalmamalarını sağlıyoruz” dedi.