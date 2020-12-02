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POLİTİKA

Orgeneral Güler'den CHP'li vekile sert tepki: Hukuk gerekeni yapacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadelerine tepki gösterdi. Orgeneral Güler, "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
​Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


"Azimle görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz"

CHP'li vekilin ifadelerinin çok yanlış olduğunu diler getiren Orgeneral Güler şunları söyledi: ""Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

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