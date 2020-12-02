Orgeneral Güler'den CHP'li vekile sert tepki: Hukuk gerekeni yapacak

Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" açıklamasıyla infiale neden olan
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi.
"Azimle görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz"
CHP'li vekilin ifadelerinin çok yanlış olduğunu diler getiren Orgeneral Güler şunları söyledi: ""Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."