Orgeneral Güler'den CHP'li vekile sert tepki: Hukuk gerekeni yapacak

Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" açıklamasıyla infiale neden olan

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi.

GÜNDEM Bakan Akar: Orduyla 'satılmış' kelimesini yan yana koymak akla ziyan bir husus

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Azimle görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz"

CHP'li vekilin ifadelerinin çok yanlış olduğunu diler getiren Orgeneral Güler şunları söyledi: ""Türk Silahlı Kuvvetleri, karada, denizde ve havada kendisine verilen her görevi bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde canı pahasına başarıyla yerine getirmeye devam edecektir. Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz."

REKLAM

GÜNDEM İYİ Partili Yücel: Türk ordusunu hedef alan şahıs derhal özür dilemeli

GÜNDEM Satılık vekil