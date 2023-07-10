Otomobil emniyet şeridindeki yakıt tankerine çarptı: 3 ölü

Bayrampaşa Otogar yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Bayrampaşa Otogar yolunda dün akşam saat 23.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sol şeritte seyir halindeki minibüs, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan minibüse hemen arkasından gelen araç duramayarak çarptı. Yol ortasında iki araca arkadan gelen bir otomobil ve minibüs de çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise araç içi kameraya yansıdı.