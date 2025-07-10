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Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Sürücü aracı bırakıp kaçtı

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti: Sürücü aracı bırakıp kaçtı

23:2910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
IHA
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza çarpan sürücü, aracını park ederek olay yerinden kaçtı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza çarpan sürücü, aracını park ederek olay yerinden kaçtı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki genç kıza çarpan sürücü, otomobilini park ederek kaçtı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir genç kız hayatını kaybetti, sürücü ise aracı bırakıp olay yerinden kaçtı.


Olay, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Beyza Menek'e sürücüsü öğrenilemeyen 34 GV 4670 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanırken, sürücü ise yaklaşık 400 metre ilerde aracı park ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Menek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay yerine kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Genç kızdan geriye ise refüje fırlamış terlik ve cep telefonu kaldı.



#Elazığ
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