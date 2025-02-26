Özbudun'dan Özel'e cevap: CHP’yi ben reddettim

Gelecek Partisi’nden ayrılıp AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel’in "CHP'ye gelmek istedi, biz reddettik" açıklamasına yanıt vererek, CHP’nin davetini kendisinin geri çevirdiğini ve görüşme talebinin defalarca CHP’li isimlerden geldiğini söyledi.
Özel'e yanıt geldi
AK Parti Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel'in iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı.
"Görüşme talebi CHP'den geldi"
Özbudun, CHP tarafından ilk temasın 9 Ekim 2024 tarihinde yapıldığını, 14 Ocak 2025’te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini ancak programının yoğunluğu nedeniyle bunu ertelediğini belirtti.
15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile CHP Genel Merkezi’ne gittiğini ve Özgür Özel ile görüştüğünü söyledi.
"Teklifi geri çevirdim"
Görüşme sona ermeden önce Özgür Özel'e AK Parti'den davet aldığını ve henüz bir karar vermediğini aktardığını söyleyen Özbudun, Özel'in Gelecek Partisi’nde kalmaya devam ederse saygı duyacağını, AK Parti'nin davetine icabet ederse bunu doğru bulmadığını ifade ettiğini aktardı.
Özgür Özel ne demişti?
Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AK Parti'ye geçti.