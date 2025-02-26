Özbudun'dan Özel'e cevap: CHP’yi ben reddettim

Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AK Parti'ye geçti.