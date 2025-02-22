Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun
Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Gazeteci Sinan Burhan, vekilin AK Parti'ye katılacağını iddia etti.
Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum."
ifadesini kullandı.
AK Parti'ye mi katılacak?
AK Parti'ye mi katılacak?
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni - Gazeteci Sinan Burhan, Yazıcı Özbudun'un kamuoyu duyurusundan önce Gelecek Partisi’nden ayrılıp AK Parti'ye katılacağını yazmıştı.
#Serap Yazıcı
#Gelecek Partisi
#İstifa
#Sinan Burhan
#AK Parti