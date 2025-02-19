AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak partilileri selamladı.
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlık sürecinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde dikkat çeken bir gelişmeye sahne oluyor.
10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
10 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında yapacağı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı.
Bu yeni katılımlar, partinin yerel yönetimlerdeki gücünü artırırken, özellikle farklı partilerden gelen isimlerin katılımı dikkat çekiyor. Yeni katılan belediye başkanları şu şekilde:
1. Haydar Sert
– Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)
2. Hamit Tutuş
– Batman, Hasankeyf (CHP)
3. Ayhan Çavuş
– Çankırı, Orta, Yaylakent (Yeniden Refah Partisi - YRP)
4. Ebubekir Irmak
– Elazığ, Sivrice (YRP)
5. Bayram Öztürk
– Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)
6. Adem Gümüş
– Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)
7. Cumali Öztürk
– Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti - İstifa)
8. Murat Daban
– Manisa, Selendi (YRP)
9. Mehmet Sıddık Salur
– Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)
10. Alihan Babat
– Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP - İstifa)
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