AK Parti'nin büyük kongresine doğru geri sayım: Dokuz siyasi parti ve 98 büyükelçiye davet gönderildi

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni 23 Şubat’ta gerçekleştirecek. Dünyanın farklı bölgelerinden geniş katılımın beklendiği kongreye, 9 siyasi parti davet edilirken 98 büyükelçinin de katılması öngörülüyor.
9 siyasi partiye davet gönderildi
"Bizde delegeler şaibelerle anılmıyor"
İlçelerde yüzde 60 illerde yüzde 75 değişim gerçekleştirdik
Kadrolarımız gençleşmiş oldu
AK Parti'nin tüm il ve ilçelerde kongrelerini tamamladığını hatırlatan Kandemir, "120 günde 3 bin 162 kongreyi tamamladık. Kongrelerimizi, 5 milyonun üzerinde insanı ağırladık, 1 milyonun üzerinde yönetimde yer almak istiyoruz başvurusu almış olarak tamamladık. Yeni yönetimlerimiz ile teşkilatımız gençleşmiş oldu. Kadın sayısı arttırılarak cinsiyet dengesi adına gelişmeler yaşandı" ifadelerini kullandı.
Milletimizin gündeminde erken seçim yok
- CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak da konuşan Kandemir, "CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Millete göre değil, kendi iç dengelerine göre konuşuyorlar. Milletimizin gündeminde erken seçim olmadığı için bizim gündemimizde yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz" dedi.
Silah bırakma olmaz ise mücadelemizi devam ettireceğiz
DEM Parti görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kandemir, "İlk görüşmeler sonunda görüyoruz ki pozitif bir yol ile gidiliyor. Silah bırakma olmaz ise genel başkanımızın net bir tavrı var. Terörle mücadelemizi amasız ve amansız bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.
Yurtdışından da yoğun katılım olacak
AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongreye dünyanın birçok noktasından katılım olması bekleniyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, kongreye davet edilen 139 büyükelçilikten 98'i katılım sağlayacakken, 98 katılımcının 62'si Büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisinden oluşacak.
Ayrıca AB üyesi 27 ülkeden 15 büyükelçinin katılacağı da belirtildi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, 24 ülkeden 16 siyasi partiye de davetiye gönderdiklerini kaydetti. Bu partilerden kongreye toplamda 31 temsilcinin katılım sağlayacağı ifade edildi.
Ayrıca 41 uluslararası organizasyona da davetiye gönderildiği, davetiye gönderilen uluslararası organizasyonlardan Irak Kürdistan İslam Partisi Türkiye Temsilciliği, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, AB Türkiye Delegasyonu ve BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği'nin de aralarında olduğu 14 temsilcinin katılacağı vurgulandı.