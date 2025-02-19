AK Parti'nin büyük kongresine doğru geri sayım: Dokuz siyasi parti ve 98 büyükelçiye davet gönderildi

"Biz AK Parti olarak kongreleri bir iç organizasyon olarak değil milletimiz ile bir araya gelmenin, var ise eksiklerimizin üzerine gitmenin yolu olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir motivasyonla kısa zamanda beldelerimizde, il ve ilçelerimizde, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongrelerini tamamladık. İlçe başkanlıklarımızda yüzde 60, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim gerçekleştirdik"