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AK Parti'nin büyük kongresine doğru geri sayım: Dokuz siyasi parti ve 98 büyükelçiye davet gönderildi

AK Parti'nin büyük kongresine doğru geri sayım: Dokuz siyasi parti ve 98 büyükelçiye davet gönderildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:3719/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat Pazar günü.
AK Parti'de büyük kongre 23 Şubat Pazar günü.

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi’ni 23 Şubat’ta gerçekleştirecek. Dünyanın farklı bölgelerinden geniş katılımın beklendiği kongreye, 9 siyasi parti davet edilirken 98 büyükelçinin de katılması öngörülüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Erkan Kandemir,
23 Şubat’ta düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongreye dair açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kandemir, kongrenin bir yenilenme süreci olacağını vurguladı.

9 siyasi partiye davet gönderildi


Kongreye birçok davetlinin olduğunu ifade eden Kandemir,
"9 siyasi partiye davetiyelerimizi gönderdik. Bu partiler, Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokratik Sol Parti (DSP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR), İyi Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Saadet Partileridir"
dedi.

"Bizde delegeler şaibelerle anılmıyor"


Kongre sürecinde delegelerden fikir alındığını belirten Kandemir,
"Kongre sürecinden önce delegelerimizden 400 bin civarında fikir alındı. Bu formlar incelendi. Biz de delegeler ile ilişki diğer siyasi partilerde olduğu gibi şaibelerle anılacak şekilde değil bir ortak aklın oluşturulması için olur"
ifadelerini kullandı.

İlçelerde yüzde 60 illerde yüzde 75 değişim gerçekleştirdik


AK Parti'nin kongrelere bakışının farklı olduğunu ifade eden Kandemir,
"Biz AK Parti olarak kongreleri bir iç organizasyon olarak değil milletimiz ile bir araya gelmenin, var ise eksiklerimizin üzerine gitmenin yolu olarak gördük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir motivasyonla kısa zamanda beldelerimizde, il ve ilçelerimizde, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongrelerini tamamladık. İlçe başkanlıklarımızda yüzde 60, il başkanlıklarımızda ise yüzde 75 değişim gerçekleştirdik"
diye konuştu.

Kadrolarımız gençleşmiş oldu


AK Parti'nin tüm il ve ilçelerde kongrelerini tamamladığını hatırlatan Kandemir, "120 günde 3 bin 162 kongreyi tamamladık. Kongrelerimizi, 5 milyonun üzerinde insanı ağırladık, 1 milyonun üzerinde yönetimde yer almak istiyoruz başvurusu almış olarak tamamladık. Yeni yönetimlerimiz ile teşkilatımız gençleşmiş oldu. Kadın sayısı arttırılarak cinsiyet dengesi adına gelişmeler yaşandı" ifadelerini kullandı.


Milletimizin gündeminde erken seçim yok


  • CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili olarak da konuşan Kandemir, "CHP'nin ne yaptığını anlamakta zorlanıyoruz. Millete göre değil, kendi iç dengelerine göre konuşuyorlar. Milletimizin gündeminde erken seçim olmadığı için bizim gündemimizde yok. Biz önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz" dedi.

Silah bırakma olmaz ise mücadelemizi devam ettireceğiz


DEM Parti görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kandemir, "İlk görüşmeler sonunda görüyoruz ki pozitif bir yol ile gidiliyor. Silah bırakma olmaz ise genel başkanımızın net bir tavrı var. Terörle mücadelemizi amasız ve amansız bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.


Yurtdışından da yoğun katılım olacak


AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongreye dünyanın birçok noktasından katılım olması bekleniyor. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, kongreye davet edilen 139 büyükelçilikten 98'i katılım sağlayacakken, 98 katılımcının 62'si Büyükelçi, 34'ü dış misyon temsilcisinden oluşacak.


Ayrıca AB üyesi 27 ülkeden 15 büyükelçinin katılacağı da belirtildi. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, 24 ülkeden 16 siyasi partiye de davetiye gönderdiklerini kaydetti. Bu partilerden kongreye toplamda 31 temsilcinin katılım sağlayacağı ifade edildi.


Ayrıca 41 uluslararası organizasyona da davetiye gönderildiği, davetiye gönderilen uluslararası organizasyonlardan Irak Kürdistan İslam Partisi Türkiye Temsilciliği, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, AB Türkiye Delegasyonu ve BM Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilciliği'nin de aralarında olduğu 14 temsilcinin katılacağı vurgulandı.


#AK Parti
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