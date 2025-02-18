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Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı

Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı istifa edip AK Parti'ye katıldı

22:1418/02/2025, Salı
DHA
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Elazığ ve Manisa'da Yeniden Refah Partili belediye başkanları istifa etti.
Elazığ ve Manisa'da Yeniden Refah Partili belediye başkanları istifa etti.

Elazığ'da Yeniden Refah Partili (YRP) Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Irmak, siyasi hayatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine AK Parti'de devam etme kararı aldığını belirtti. Öte yandan Manisa'nın Selendi Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Murat Daban da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Elazığ'da,
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
'nde
Yeniden Refah Partisi
'nden (YRP) Sivrice Belediye Başkanı seçilen
Ebubekir Irmak
partisinden istifa ederek,
AK Parti
'ye katılma kararı aldı.
Ebubekir Irmak
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde YRP'den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip, AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Başkan Irmak, açıklamasında, “
Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice'mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum
” dedi.

Yeniden Refah'ta istifa dalgası

Manisa'nın Selendi Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili (YRP) Murat Daban, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Daban, "Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur" dedi.

Murat Daban

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde, YRP'den Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Daban, yaptığı yazılı açıklamada, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını, hemşerileriyle çıktıkları bu yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini söyledi.

Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini kaydeden Daban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendi'mizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Selendi Belediye Başkanlığı görevime Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."



#AK Parti
#Yeniden Refah Partisi
#İstifa

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