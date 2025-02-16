CHP'de istifa rüzgarı: Batman'da 514 kişi AK Parti'ye geçti

"Enerjimiz çok yüksek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah Türkiye'nin önü daha da açılacak. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bu ülkeyi milletin teveccühüyle emanet aldığı zaman hepinizin malumu ülke yangın yeriydi. Ekonomik sıkıntılardan tutun toplumsal hırsızlıklara kadar çok geniş yelpazede çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Ancak çok şükür 23 yılın sonunda bugün itibarıyla geldiğimiz noktada çok rahat şekilde söyleyebiliriz bu 23 yılın sonunda AK Parti iktidarı sürecinde Türkiye alt ve üst yapısıyla sınıf atlamıştır. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız lazım"