CHP'de istifa rüzgarı: Batman'da 514 kişi AK Parti'ye geçti

, "AK Parti ailesi Batman'da her geçen gün daha da genişliyor. Partimize her geçen gün toplumun her kesiminden geniş bir teveccüh ve büyük bir güven oluştuğunu görüyoruz. Bugün de partimize geniş bir katılım oldu. AK Parti ailemize katılan 514 kardeşimize rozetlerini Danışma Kurulumuza katılan Genel Başkan Yardımcımız Ömer İleri ve AK Parti Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu ile birlikte takdim ettik"