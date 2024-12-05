CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti: 'Hizmet etme desteği göremedim'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Mustafa Güzel, yüzde 50.05 oranında oy almıştı.
CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa ettiğini ve AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Güzel, "Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği CHP Genel Merkezinden ve yine CHP'li diğer belediyelerden maalesef göremedik. Bundan sonraki siyasi hayatıma, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın emrinde AK Parti'de devam etmeye karar verdim" dedi.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi belediye başkanı Mustafa Güzel, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti.
CHP Genel Merkezi ve CHP'li belediyelerde destek görmediğini
vurgulayan Güzel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçildiğini ve partisinden istifa etme kararı aldığını belirtti.
"CHP'den destek göremedik"
"CHP'den destek göremedik"
Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim.
Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik"
dedi.
"Erdoğan'ın emrindeyim"
"Erdoğan'ın emrindeyim"
AK Parti'ye katılacağını duyuran Güzel,
"Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım"
ifadelerini kullandı.
"Kişisel tercih değil"
"Kişisel tercih değil"
İlçenin menfaatleri için bu kararı aldığını belirten Güzel,
"Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen, ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim"
açıklamasında bulundu.
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