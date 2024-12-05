CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti: 'Hizmet etme desteği göremedim'

"Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen, ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim"