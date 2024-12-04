Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Alınan bu karar ise tepkileri de beraberinde getirdi. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair vaatte bulunmuştu. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.
Toplantıda, su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Alınan bu karar, Tekirdağ genelinde adeta deprem etkisi oluşturdu.
TESKİ Genel Kurulu'nda alınan kararla, su ve atık su ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı.
Karar, Tekirdağ genelinde büyük tepkilere yol açtı. Başkan Dr. Candan Yüceer'in seçim döneminde su fiyatlarını düşüreceğine dair verdiği sözlerin tersine, bu zam kararı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.
Zam kararına tepkiler büyüyor
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran zammın, dar gelirli kesimi daha da zorlayacağı belirtiliyor. Tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden halk, bu kararın kendilerine ek bir yük getirdiğini vurguluyor.
İndirim vaadi verip zam yaptı
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yerel seçim döneminde aday iken su fiyatlarını düşürme vaadinde bulunmuş olması, zammın yol açtığı tepkileri daha da alevlendirdi. Vatandaşlar, verilen sözlerin kısa sürede unutulduğunu belirterek, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın sırtına ek yük bindirildiğini dile getirdi.
Vatandaşlar sosyal medyada ayaklandı
Tekirdağ'ın 11 ilçesindeki vatandaşlar, özellikle dar gelirli kesimlerin bu zammın etkisi altında ezileceğini vurgulandı. "İçme suyu gibi temel bir ihtiyaç, bu kadar yüksek bir artışla nasıl karşılanacak?" diye soran vatandaşlar, zammın geri alınması için sosyal medyada çeşitli kampanyalar başlattı.
"Candan belediyecilik diye gelip zamdan belediyecilik çıktılar"
Kararın ekonomik gerekçelerine dair henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, su zammının oluşturacağı toplumsal etki, ilerleyen günlerde daha fazla gündeme taşınacağa benziyor. Vatandaşlar, belediye yönetiminin halkın taleplerine kulak vermesini ve çözüm odaklı adımlar atmasını bekliyor.
Belediye yönetiminin bu karara dair yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor.