İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın hemen ardından Halk Ekmek'e yüzde 60 oranında zam yaptı. Buna göre; daha önce 5 liraya satılan Halk Ekmek bugün itibarıyla 8 liraya çıkmış oldu.
İBB, Halk Ekmek'e de yüzde 60 oranında zam yaptı. Bayramı sonrasında Halk Ekmek büfelerinde etiketler sessiz sedasız değişti. 5 TL'den satılan ekmek yeni zam ile 8 TL'den satışa sunuldu. İBB, geçtiğimiz ay da İBB tüm paketli ürünlere yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. Buna göre altın çörek 5 liradan 7,5 liraya, tost ekmeği 20 liradan 45 liraya yükseldi.
İstanbul Halk Ekmek fiyatları
İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;
- 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
- 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
- 200 gram galeta grissini 30 TL
- 50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
- 350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
- 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
- 50 gramlık altın çörek 7,5 TL
- 1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
- 350 gram sandviç ekmeği 40 TL
- 350 gram hamburger ekmeği 40 TL
- 240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL