|
Özgün

İBB Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı! İşte zam sonrası yeni ekmek fiyatları

İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı. İşte zam sonrası halk ekmek fiyatları şu şekilde güncellendi:

13:46 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:47 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul’da Halk Ekmek ne kadar, kaç TL?
İstanbul’da Halk Ekmek ne kadar, kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nın hemen ardından Halk Ekmek'e yüzde 60 oranında zam yaptı. Buna göre; daha önce 5 liraya satılan Halk Ekmek bugün itibarıyla 8 liraya çıkmış oldu.

İBB, Halk Ekmek'e de yüzde 60 oranında zam yaptı. Bayramı sonrasında Halk Ekmek büfelerinde etiketler sessiz sedasız değişti. 5 TL'den satılan ekmek yeni zam ile 8 TL'den satışa sunuldu. İBB, geçtiğimiz ay da İBB tüm paketli ürünlere yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. Buna göre altın çörek 5 liradan 7,5 liraya, tost ekmeği 20 liradan 45 liraya yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek fiyatları

İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi;

  1. 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
  2. 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
  3. 200 gram galeta grissini 30 TL
  4. 50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
  5. 350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
  6. 400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
  7. 50 gramlık altın çörek 7,5 TL
  8. 1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
  9. 350 gram sandviç ekmeği 40 TL
  10. 350 gram hamburger ekmeği 40 TL
  11. 240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

#Halk Ekmek
#İstanbul Halk Ekmek fiyatı
#İstanbul ekmek fiyatı
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı! İşte zam sonrası yeni ekmek fiyatları