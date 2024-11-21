İBB su zammını otomatiğe bağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. İBB Meclisi’nin kasım ayının beşinci oturumunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü. Kabul edilen yüzde 17,5 zam teklifiyle birlikte; İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İkinci kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 liraya, üçüncü kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatı da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira yükseltildi. Yılın bitimine günler kala milyonlarca İstanbullunun kullandığı suya yüzde 17,5 zam yapan İBB, önümüzdeki yıla ilişkin zam kararını da otomatiğe bağladı.