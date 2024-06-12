İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda; İBB öğrenci yurtları ücretlerine de yüzde 50 zam yapıldı. Ayrıca Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine de yüzde 100 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Yüzde 50'ye varan zam teklifi

Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 50'ye varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.

Zam teklifi kapsamında, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 35 zamla 52 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde, 1-2 saat arası otopark ücretinin 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin yüzde 50 zamla 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat arası ücretin 134 liradan 180 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 202 liradan 270 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bazı ilçelerde ücret 36 liradan 50 liraya çıkartıldı

Teklifte kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 36 lira olan 1 saatlik park ücretinin 50 liraya çıkarılması gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, 1-2 saat arası ücretin 45 liradan 60 liraya, 2-4 saat arası ücretin 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat arası ücretin 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat arası ücretin 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 146 liradan 195 liraya yükseltilmesi istendi.

Orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi.

Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 104 liradan 141 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 298 liradan 403 liraya, midibüs için 524 liradan 708 liraya, otobüs-kamyon için 1050 liradan 1418 liraya, motosiklet için de 69'dan 94 liraya çıkarılması istendi.

Zam teklifi AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

İSPARK otopark ücretlerine en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57'e varan oranlarda zam yapılmıştı.

Yurtlara da yüzde 50'ye varan zam

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması da kararlaştırıldı.

Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.

Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İSBİKE'a yüzde 100 zam

İBB Meclisi'ndeki zam yağmurundan İSBİKE da etkilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Mecliste, İSBİKE ücretlerine zam teklifi görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi.

Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.



