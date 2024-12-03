CHP’li belediyeden tahliye zorbalığı: Çerkeslerin derneğine el koydular

CHP’li Çankara Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği’nin kullandığı Yaşamkent Sosyal Tesisleri hakkında tahliye işlemi başlattı. Yaşamkent Sosyal Tesisleri, 2015’ten beri Çerkes Derneği tarafından Çankaya Belediyesi’nden kiralanarak kullanılıyordu. Ancak Türkiye’deki Çerkeslerin maddi destekleriyle yapıldığı belirtilen sosyal tesis binasının kira süresinin 10 yıl daha uzatılması talebine Çankaya Belediyesi tesisin boşaltılması için işlem başlatılmasıyla karşılık verdi.





KENDİ İMKANLARIMIZLA İNŞA ETTİK

Çerkes Derneği yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Çerkes Derneği’nin kendi imkanlarıyla inşa ettiği tesise Çankaya Belediyesi tarafından zorla el konulması asla kabul edilemez. Tesisin yapım aşamasından kira sürecinin uzatılması amacıyla yapılan tüm görüşmelerde sorunun adil bir şekilde çözüleceği belirtilmesine rağmen Çankaya Belediyesi tarafından polis zoruyla tahliye işlemi başlatılması tüm Türkiye Çerkeslerinin büyük tepkisine yol açtı” ifadelerine yer verildi.





SEÇİMDEN ÖNCE ÇÖZÜM SÖZÜ

Sosyal tesis önünde dün düzenlenen basın toplantısında ise dernek yetkilileri, “Seçilmeden önce derneğimizi ziyaretinde sorunun çözüleceğine ilişkin söz veren Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner seçildikten sonra uzun bir süre randevu vermemiş, vermediği gibi de önceki hafta yapılan görüşmede de çözüm önerilerini reddetmiştir” diye konuştu. Avukat Şamil Keleş de Ankara İdari Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirtti.





BELEDİYE DE AÇIKLAMA YAPTI

Çankaya Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “İdaremizin, hukuki olmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir binayı herhangi bir derneğe tahsis etmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu alanın başka bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edileceği iddiası da tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradan ibarettir” denildi.



