Milyarlık metro deposu sigortasız

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) metro vagonlarını tuttuğu deponun maliyetli olduğu gerekçesiyle sigortalı olmadığı ortaya çıktı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir Metrosu’yla ilgili açıklama yaptı. Depoda bir felaket yaşanması durumunda telafisi imkansız zararların doğabileceğini ifade eden Atmaca, “Bu yüzden sigorta primleri çok yüksek çıkıyor ve İzmir Metro A.Ş.’nin mal varlıkları 10 aydır sigortasız durumda” iddiasında bulundu. İzmir Metro A.Ş.’nin mal varlıklarının değerinin milyarlarca lira olduğunu vurgulayan Atmaca, bu denli büyük bir varlığın sigortasız kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.