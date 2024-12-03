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Milyarlık metro deposu sigortasız

Milyarlık metro deposu sigortasız

Oğuzhan Ürüşan
04:003/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) metro vagonlarını tuttuğu deponun maliyetli olduğu gerekçesiyle sigortalı olmadığı ortaya çıktı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, İzmir Metrosu’yla ilgili açıklama yaptı. Depoda bir felaket yaşanması durumunda telafisi imkansız zararların doğabileceğini ifade eden Atmaca, “Bu yüzden sigorta primleri çok yüksek çıkıyor ve İzmir Metro A.Ş.’nin mal varlıkları 10 aydır sigortasız durumda” iddiasında bulundu. İzmir Metro A.Ş.’nin mal varlıklarının değerinin milyarlarca lira olduğunu vurgulayan Atmaca, bu denli büyük bir varlığın sigortasız kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.


RİSKİ DAĞIT PRİMİ DÜŞÜR

Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “Aslında çözüm basit, risk analizi yap, riski dağıt, primleri düşür” diye seslendi. Uzmanlar, İzmir Metrosu gibi büyük ölçekli projelerde risk analizi ve sigorta süreçlerinin detaylı şekilde yönetilmesinin, olası kayıpların önüne geçmek için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, yalnızca maddi zararların önlenmesi için değil, vatandaşların güvenliği açısından da hayati bir mesele olarak değerlendiriliyor.


#CHP
#metro
#İzmir

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