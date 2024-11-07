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CHP AK Partili meclis üyelerini aidata bağlamış!

CHP AK Partili meclis üyelerini aidata bağlamış!

Saliha Engin
04:007/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Hüsnü Boztepe ve Kevser Sevil
Hüsnü Boztepe ve Kevser Sevil

CHP İzmir İl Başkanlığı yeni bir skandala imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Parti grubu meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırılan paradan CHP İzmir İl Başkanlığı otomatik aidat kesti.

AK Partili 36 meclis üyesinin 7’sinden, 7 ay boyunca aylık 1500 TL aidat parası kesildiği belirtilirken, AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve meclis üyeleri, duruma tepki gösterdi.


AK Parti İzmir Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe

GÜVENİ ZEDELEDİ

AK Parti İzmir Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak benden aidat kesmiş. Ben CHP'den istifa edeli 17 yıl oldu. Tabii kendisi kooperatif adı altında İzmirli hemşehrilerimizden 3 milyar TL topladı. 7 ayda, aylık 1500 TL benden çektiği para az gelmiş olabilir " dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclis üyelerinin özel hesap bilgilerini bir siyasi partiye iletmesine de tepki gösteren Boztepe, “Bugün meclis üyelerinin bilgilerini sızdıran bu yönetim, yarın İzmirli hemşehrilerimizin özel bilgilerini sızdırmayacağını nasıl garanti edebilir?" diye konuştu.


AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Meclis Üyesi Kevser Sevil

BU BİR SKANDAL

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Meclis Üyesi Kevser Sevil ise “Hizmet ve projeler konusunda adım atmayan CHP'li yöneticiler, söz konusu para toplamak olunca işlerini büyük bir titizlikle yapmayı biliyorlar. Bizim bilgilerimiz nasıl olur da bir siyasi partiye verilir. Yaşanan bu olayın izahı yok. Nasıl açıklama yaparlarsa yapsınlar bu bir skandaldır. Ayrıca bir de CHP İl Başkanı, marifetmiş gibi paralarını geri iade ettik diye açıklama yapmış" şeklinde konuştu.





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