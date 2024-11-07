CHP AK Partili meclis üyelerini aidata bağlamış!

AK Parti İzmir Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak benden aidat kesmiş. Ben CHP'den istifa edeli 17 yıl oldu. Tabii kendisi kooperatif adı altında İzmirli hemşehrilerimizden 3 milyar TL topladı. 7 ayda, aylık 1500 TL benden çektiği para az gelmiş olabilir " dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Meclis Üyesi Kevser Sevil ise “Hizmet ve projeler konusunda adım atmayan CHP'li yöneticiler, söz konusu para toplamak olunca işlerini büyük bir titizlikle yapmayı biliyorlar. Bizim bilgilerimiz nasıl olur da bir siyasi partiye verilir. Yaşanan bu olayın izahı yok. Nasıl açıklama yaparlarsa yapsınlar bu bir skandaldır. Ayrıca bir de CHP İl Başkanı, marifetmiş gibi paralarını geri iade ettik diye açıklama yapmış" şeklinde konuştu.