CHP'de 'koltuk' entrikaları: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'dan gizli görüşme

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Olağanüstü kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de koltuk savaşı kızışırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP yandaşı Can Ataklı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı gizlice görüştüğünü ileri sürdü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son çıkışlarından sonra olağanüsütü kurultay isteyen ekiplerin bir araya geldiği iddia edildi.
Siyaset kulislerinde eski Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
’na yakın ekiplerin olağanüstü kurultay için bir dizi görüşme yürüttüğü konuşulurken CHP yandaşı Can Ataklı dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.
"Gizlice görüştüler"
"Gizlice görüştüler"
Ataklı, X paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ile
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gizlice görüştüğünü iddia etti.
2 hafta önce gerçekleştiğini belirttiği gizli görüşmenin 2 saat sürdüğünü ifade eden yandaş gazeteci
"CHP’de Kurultay’ın ayak sesleri duyuldu"
diyerek
'İmamoğlu Kılıçdaroğlu ittifakı kurulacak'
iddiasının güçlendiğini söyledi.
"Baba oğul ilişkisi"
"Baba oğul ilişkisi"
Son dönemde CHP'ye geri döneceği konuşulan Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki dinamiklere olan etkisi biliniyor.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ilgili
"Aramızda baba-oğul ilişkisi var"
demişti. Ancak İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun CHP koltuğundan indirilmesinde büyük rol oynamış, kurultay sürecinde 'değişimcilerin' başını çekerek Özgür Özel'i desteklemişti.
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