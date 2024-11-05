Bahçeli İmamoğlu'na neden randevu vermediğini açıkladı

"Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz"