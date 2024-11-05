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Bahçeli İmamoğlu'na neden randevu vermediğini açıkladı

Bahçeli İmamoğlu'na neden randevu vermediğini açıkladı

Lokman Özdemir
11:385/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Devlet Bahçeli
Ekrem İmamoğlu - Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini reddetmesiyle ilgili olarak "Siyasetini tasvip etmiyorum görüşmeyi uygun bulmuyorum" dedi.

MHP lideri
Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebini neden reddettiğini açıkladı.



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Bahçeli İmamoğlu'na neden randevu vermediğini açıkladı
Gündem
05 Kasım, Salı


"MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler"


Bahçeli
"Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz"
ifadelerini kullandı.




#Devlet Bahçeli
#Ekrem İmamoğlu
#MHP

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