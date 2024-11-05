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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun gergin tavırları dikkat çekti

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun gergin tavırları dikkat çekti

Lokman Özdemir
15:015/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

DEM'li belediyelere kayyum atanmasına karşı tepki göstermek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği adına siyasi parti liderlerinden randevu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda ilk görüşmesini Özgür Özel ile yaptı. Görüşmeden paylaşılan fotoğraflarda, ikilinin tavırlarındaki gerginlik dikkat çekti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör bağlantısı nedeniyle görevden alınmasının ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandı.


Terörle iltisakı tespit edilen belediyelere atanan kayyumlar CHP'de büyük paniğe neden oldu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, TBB encümenini toplantıya çağırmasının yanı sıra siyasi parti liderlerinden de randevu talebinde bulundu.


Gergin halleri dikkat çekti


TBB'nin olağanüstü encümen toplantısına katılmak için Ankara'ya gelen İmamoğlu, kayyum atamaları konusunu değerlendirmek üzere ilk olarak kendi partisi CHP'nin Genel Başkanı
Özgür Özel
'i ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeden paylaşılan fotoğraflarda ikilinin gergin anları dikkat çekti.


İmamoğlu bugün sırasıyla; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.




#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#CHP

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