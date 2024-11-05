Ekrem İmamoğlu DEM'e koşuyor: Terörden kayyum atanan Mardin'e gidecek

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmek için DEM Parti Genel Merkezi'ne özel kalemi aracılığıyla görüşme talebini iletti. Genel Merkez, bu talebe olumlu cevap verdi.