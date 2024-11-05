Ekrem İmamoğlu DEM'e koşuyor: Terörden kayyum atanan Mardin'e gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atamalarına tepki göstermek amacıyla Mardin’e giderek, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mardin Büyükşehir Belediyesi önüne giderek DEM'lilere destek vermişti.
DEM Partililerle görüşecek
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmek için DEM Parti Genel Merkezi'ne özel kalemi aracılığıyla görüşme talebini iletti. Genel Merkez, bu talebe olumlu cevap verdi.
Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun yarın Mardin’e giderek Bakırhan ve Hatimoğulları ile buluşacağı öğrenildi.