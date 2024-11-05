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Ekrem İmamoğlu DEM'e koşuyor: Terörden kayyum atanan Mardin'e gidecek

Ekrem İmamoğlu DEM'e koşuyor: Terörden kayyum atanan Mardin'e gidecek

11:095/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Çelik - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu
Özgür Çelik - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atamalarına tepki göstermek amacıyla Mardin’e giderek, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelecek.

Terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle belediyelerine kayyum atanan
DEM Parti
'nin yardımına CHP koştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Mardin Büyükşehir Belediyesi önüne giderek DEM'lilere destek vermişti.



DEM Partililerle görüşecek


Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
'nun terör bağlantılı belediyelere kayyum atanmasına karşı tepki göstermek amacıyla Mardin'e giderek DEM Parti Eş Genel Başkanları
Tuncer Bakırhan
ve
Tülay Hatimoğulları
ile görüşeceği öğrenildi.




Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasının ardından İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları ile bir araya gelmek için DEM Parti Genel Merkezi'ne özel kalemi aracılığıyla görüşme talebini iletti. Genel Merkez, bu talebe olumlu cevap verdi.


Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun yarın Mardin’e giderek Bakırhan ve Hatimoğulları ile buluşacağı öğrenildi.




#DEM Parti
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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