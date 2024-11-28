Detaylar ortaya çıktı: CHP'li isimden hapisteki PKK'lılara para

İbrahim Kocaman'ı tanımıyorum. Benim hesabıma 283 lira yatırması konusunda bir bilgim yok fakat bize yatırılan paralara ait fiş ve kantin fişleri cezaevi koğuşunda sorumlu olan kişiye verilirdi. Bu nedenle bize para yatıran kişilerin kim olduğunu biz görmezdik.