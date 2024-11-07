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Terör sempatizanı isim CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'yönetici asistanı' çıktı

Terör sempatizanı isim CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'yönetici asistanı' çıktı

17:467/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Asya Gökalp
Asya Gökalp

Sosyal medyada LGBT propagandası yapıp, sokak eylemlerini överek terör örgütü PKK'ya destek veren provokatif paylaşımlarda bulunan 'Asya Gökalp' adlı şahsın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici asistanı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK ile irbatı tespit edilmesi sonrasında DEM Partili
Mardin, Halfeti
ve
Batman
belediyelerine kayyum atanmıştı.

Sonrasında terör örgütü sempatizanları sokak eylemleri yaparak polis araçlarına saldırmış ortalığı savaş alanına çevirmişti.





CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde personel çıktı


Sosyal medyada terör eylemlerini destekleyen paylaşımlarda bulunan
Asya Gökalp
adlı şahsın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.


CHP'li belediyede
yönetici asistanlığı
yaptığı öğrenilen şahsın aynı zaman yaptığı paylaşımlarda
LGBT sapkınlığını desteklediği
de görüldü.


Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan Gökalp'in
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'
nde nasıl yönetici asistanı olduğu merak ediliyor.

TUSAŞ saldırganının abisi de belediye çalışanı çıkmıştı


Daha önce de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden
Mine Sevjin Alçiçek
'in abisinin de İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.



#CHP
#İzmir
#belediye

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