TUSAŞ'a saldıran teröristin ağabeyi CHP'li Çiğli Belediyesi'nin güvenlik amiri çıktı
10:3231/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Terörist Mine Sevjin Alçiçek
Beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in kardeşinin CHP'li Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü iltisakı nedeniyle tutuklanmasını konuşurken bir skandal daha ortaya çıktı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)
merkezine yapılan terör saldırısında 5 kişi şehit olmuş, 2’si ağır olmak üzere toplam 22 kişi de yaralanmıştı.
Hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlenirken tesise saldıran 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.
TUSAŞ’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren ve kendini patlatarak intihar eden kadın teröristin, İzmir doğumlu
Mine Sevjin Alçiçek
olduğu tespit edilmişti.
Kardeşi CHP'li belediyede güvenlik amiri çıktı
Terörist Alçiçek’in ağabeyi
Davut Alçiçek
’in, Çiğli Belediyesi’nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre; 1 Mayıs 2011’de hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı
Metin Solak
döneminde işe alınan Alçiçek’in, olayın ardından Çiğli Belediyesi tarafından iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi.
Çiğli Belediye Başkanı
Onur Emrah Yıldız
, konuyla ilgili yaptığı açıklamada
"Saldırının ardından kendisinin işe gelmediğini öğrendik. Önce açığa aldık, ardından Hukuk Müdürlüğümüzle koordineli olarak iş akdine son verdik”
ifadelerini kullandı.
Sivas'tan taksiyle geldiler
Öte yandan terör saldırısına dair yeni detaylar da ortaya çıktı.
Saldırıyı düzenleyen teröristlerin saldırıdan bir gece önce Sivas'ın Kangal ilçesinden ticari taksi ile Ankara Polatlı'ya geldikleri belirlendi.
Taksicinin sorgusu devam ederken teröristlerin kanlı rotalarını izlerken yardım alıp almadığı araştırılıyor.
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