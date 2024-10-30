Bakan Memişoğlu açıkladı: TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu nasıl?

“Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da, yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum”