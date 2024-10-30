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Bakan Memişoğlu açıkladı: TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu nasıl?

Bakan Memişoğlu açıkladı: TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu nasıl?

12:2530/10/2024, Çarşamba
IHA
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralananların sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da, yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.


TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların durumu hakkında bilgi verdi.


Bakan Memişoğlu,
“Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da, yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum”
diye konuştu.



#Sağlık Bakanlığı
#Kemal Memişoğlu
#TUSAŞ

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