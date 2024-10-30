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TUSAŞ paylaşımlarına 30 soruşturma

TUSAŞ paylaşımlarına 30 soruşturma

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 ilde 30 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlar yargının takibinde. Terör olayının yaşandığı gün ve devamında “toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek” paylaşım ve yayınlar yapıldığına dair tespitler üzerine çeşitli illerde soruşturma başlatıldı. Terör eylemine konu soruşturmadan ayrı olarak başlatılan incelemelerde “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlaline” bakılıyor.


DİRENÇ KIRILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da söz konusu paylaşımlara ilişkin soruşturmalara ilişkin son bilgileri açıkladı. Tunç, “Sosyal medyada dezen-formasyon ile mücadelemiz devam ediyor. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor. Türkiye’deki kararları, X’in uygulamama gibi bir direnci vardı. Son zamanlarda X de mahkeme kararlarını uyguladı. Mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor. Birçok hesaba erişim engellendi” dedi.



TUSAŞ’tan 29 Ekim’e özel video: İstikbal göklerdedir Türkiye hep zirvede kalacaktır

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel video TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan video paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 101. yılı, milletimizin yenilmez iradesinin simgesidir! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği millî mücadelenin en kıymetli hazinesi olan cumhuriyeti ülkemizin gökyüzündeki gücünü ve kararlılığını daha da ileriye taşıyarak savunacağız. Birlik ve beraberliğimize kast edenler amaçlarına uğraşamayacak, milletimizin iradesi teröre geçit vermeyecektir. İstikbal göklerdedir, Türkiye hep zirvede kalacaktır! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” denildi.

Bakan Tunç duyurdu: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğinin sinyalini veren Tunç, "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” ifadelerini kullandı.


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