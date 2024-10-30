TUSAŞ paylaşımlarına 30 soruşturma

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 ilde 30 kişi hakkında soruşturma açıldı.
Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanlış bilgilendiren paylaşımlar yargının takibinde. Terör olayının yaşandığı gün ve devamında “toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek” paylaşım ve yayınlar yapıldığına dair tespitler üzerine çeşitli illerde soruşturma başlatıldı. Terör eylemine konu soruşturmadan ayrı olarak başlatılan incelemelerde “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “gizliliğin ihlaline” bakılıyor.
DİRENÇ KIRILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da söz konusu paylaşımlara ilişkin soruşturmalara ilişkin son bilgileri açıkladı. Tunç, “Sosyal medyada dezen-formasyon ile mücadelemiz devam ediyor. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor. Türkiye’deki kararları, X’in uygulamama gibi bir direnci vardı. Son zamanlarda X de mahkeme kararlarını uyguladı. Mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor. Birçok hesaba erişim engellendi” dedi.