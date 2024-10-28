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Galloway: TUSAŞ saldırısını CIA yaptırdı

Galloway: TUSAŞ saldırısını CIA yaptırdı

Canberk Doğan
04:0028/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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George Galloway
George Galloway

İngiliz politikacı George Galloway, TUSAŞ’a saldırının Kazan'daki BRICS Zirvesi ile eş zamanlı yaşandığına dikkat çekti: CIA, PKK’yı kullanarak Ankara’nın Kazan ilçesinde saldırı düzenledi. Dakikalar öncesinde Erdoğan, Kazan'a inmişti. NATO üyesi bir ülkenin BRICS’e üye olma ihtimali bunları delirtti.

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı gündemdeki yerini korurken İngiliz politikacı George Galloway dikkat çeken bir yorumda bulundu. Birleşik Krallık Eski Avam Kamarası Üyesi Galloway, TUSAŞ’a yönelik saldırıyı CIA’nın (Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı) yaptırdığını söyledi. “CIA, PKK’yı kullanarak Ankara’nın Kazan ilçesinde saldırı düzenledi” diyen Galloway, saldırının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Tataristan’ın başkenti Kazan’a gittiği gün yaşandığına dikkat çekerek “BRICS eğer böyle pozitif bir gelişme olmasaydı CIA, Erdoğan’ın uçağının Kazan’a inişinden dakikalar sonra PKK’yı Ankara’nın Kazan ilçesindeki büyük terör saldırısı için kullanmazdı” dedi. Galloway, kendisine ait Youtube kanalında yaptığı yayında şunları söyledi: “Dakikalar öncesinde Erdoğan, Rusya’nın Kazan şehrine inmişti. Gündemde Türkiye’nin BRICS üyeliği vardı. NATO üyesi ve AB üyelik aşamasındaki bir ülkenin BRICS’e üye olma ihtimali bunları delirtti. BRICS, Dünyayı yeniden şekillendiren bir olgu. Yeni para birimi, az önce banknotu gördüm. BRICS parası ve finansal sistemi, ABD kontrolündeki diktatöryal sistemi bitirecek. Artık SWIFT dünde kaldı. BRICS sistemiyle üye ülkeler özgürce para transferi yapabilecek.”


Kanları yerde kalmadı

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde son 4 günde havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 142 PKK/YPG üyesi terörist etkisiz hale getirildi. Dün (pazar), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Cumartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde etkisiz hale getirilen 17 PKK’lı ile toplam sayı 32’ye ulaştı.


IRAK’IN KUZEYİNE KAPSAMLI ATIŞ

24 Ekim gecesi ise, Irak’ın Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerindeki 34 terör hedefine yönelik geniş çaplı hava harekâtı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 30 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. TUSAŞ saldırısından bir gün önce, 23 Ekim’de Irak’ın kuzeyinde 29, Suriye’nin kuzeyinde 18 olmak üzere 47 terör hedefi imha edilmiş, 2’si üst düzey toplam 59 terörist etkisiz hale getirilmişti.


KARARLILIKLA SÜRECEK

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki terör yuvalarının yerle bir edildiğini ve teröristlerin inlerine girerek tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırıldığını bildirdi. Operasyonların, bölgede tek bir terörist kalmayana dek devam edeceği vurgulanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü asil milletinden aldığı ve tüm tehditleri ortadan kaldırmak için büyük bir kararlılıkla görevini sürdürdüğü ifade edildi.



TUSAŞ saldırısında CIA parmağı: Erdoğan BRICS zirvesindeydi

Terör örgütü PKK'nın 23 Ekim'de başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik saldırısında 4'ü TUSAŞ çalışanı 5 vatandaş şehit oldu. Hain saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Kazan şehrindeki BRICS zirvesindeyken gerçekleşti. İngiliz siyasetçi ve eski Avam Kamarası Üyesi George Galloway, 'Kazan' detayına da değinerek saldırının Erdoğan BRICS zirvesindeyken gerçekleşmesinin asla tesadüf olamayacağını dillendirdi. Galloway, "Bir NATO üyesi ve Avrupa Birliğinde üyelik aşamasında olan Türkiye'nin BRICS'e yanaşması bunları delirtti" ifadelerini kullandı. BRICS'i "dünyayı değiştirecek yeni bir oluşum" olarak nitelendiren Galloway, üye ülkeler arasındaki serbest para transferinin ABD'nin SWIFT hegemonyasına ket vuracağını ifade ederek "Bu, ABD diktatörlüğünün sonu olacak" dedi.


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