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Bakan Göktaş TUSAŞ saldırısında şehit olanların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

Bakan Göktaş TUSAŞ saldırısında şehit olanların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu

20:3927/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
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Göktaş, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Göktaş, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medyadaki hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Canbaz ve Atakan Şahin Erdoğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Kahraman TUSAŞ personelimizin kararlılıkla ifade ettiği üzere, hainlere inat Türkiye için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz."


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Atakan Şahin Erdoğan
#Hasan Hüseyin Canbaz
#TUSAŞ

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