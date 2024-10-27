Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edildi

Türkiye, önceki gün iğrenç bir terör saldırısına maruz kaldı. Ülkemizin savunma sanayisinde yaptığı devrimin BAYKAR’la birlikte öncülerinden TUSAŞ vuruldu. Uzunca süren bir silahlı çatışma bile yaşandı! 5 insanımız şehid oldu, 22 insanımız da yaralandı. TÜRKİYE’YE ÇOK YÖNLÜ TUZAK KURULUYOR! Türkiye’nin savunma sanayisine saldırmak, Türkiye’nin bağımsızlığına saldırmaktır. Alçakça bir saldırı bu. Başından bu yana Gazze’deki soykırımın asıl hedefinin, orta ve uzun vadede Türkiye olduğunu yazıp söylüyorum.