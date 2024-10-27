Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sı taburcu edildi

11:2327/10/2024, Pazar
DHA
Sonraki haber
TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.
TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlenmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.



#Sağlık Bakanlığı
#TUSAŞ
#Kahramankazan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK kredi ve burs tarihi belli oldu mu?