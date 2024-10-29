Bakan Tunç duyurdu: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Bakan Tunç,

"Denetimli serbestlik 1 yıl maktu olduğu için 2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Burada bir oran getirelim; yani 2 yılın altındakiler de bir süre cezaevinde kalsın. 1 ay ceza alan daha az, 2 ve 3 ay ceza alan biraz daha fazla, dolayısıyla denetimli serbestlik 1 yıl maktu olunca 2 yılın altında suçlular hiç ceza almamış oluyor. Bir de asıl suç gerçekleştiğinde, tutuklama sebebiyle alakalı asıl infial o zaman oluşuyor. Caydırıcılık açısından, kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi gibi tüm bunları göz önünde bulundurması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme olacak"