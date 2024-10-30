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TUSAŞ saldırısının kanlı rotası: Teröristler Ankara'ya böyle gelmiş

TUSAŞ saldırısının kanlı rotası: Teröristler Ankara'ya böyle gelmiş

11:2630/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teröristleri Ankara'ya götüren taksici gözaltına alındı.
Teröristleri Ankara'ya götüren taksici gözaltına alındı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. Teröristlerin, yaklaşık 12 bin TL ödedikleri taksici gözaltına alındı.

Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de gerçekleştirilen 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın ise yaralandığı terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı.

PKK'lı teröristler Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in saldırıdan bir gece önce
Sivas'ın Kangal ilçesinden Ankara Polatlı'ya
geldiği belirlendi.

İki teröristin 22 Ekim’de Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.

Otobüs seferi bulamayınca taksi kiraladılar

Yemek yedikten sonra Kangal'dan Ankara'ya gitmek için otobüs yazıhanesini gezen teröristler herhangi bir sefer bulamayınca taksi tutup Ankara'nın Polatlı ilçesine gitmeye karar verdi.
Kiraladıkları taksi ile Ankara’ya gelen teröristler, yaklaşık 12 bin TL de taksi parası ödedi.

Taksici sorgulanıyor

Polisin yaptığı çalışma sonucunda teröristleri Ankara’ya götüren taksi plakasından tespit edildi ve taksi şoförü A.O. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sivas'a beyaz kamyenetle geldiler

Bu gelişme, saldırıdan sonra teröristleri televizyonda gören Sivas'taki bir lokanta çalışanının olayı polise bildirmesiyle ortaya çıktı.
İki teröristin ilçeye başka bir yerden beyaz bir kamyonet ile geldikleri de tespit edildi.
O kamyonetin nereden geldiği ise henüz belirlenemedi.
  • Polis, teröristlerin o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’nde konuştu: Hainlere karşı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuştu. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez" dedi. TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Tunç duyurdu: TUSAŞ'a saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma açılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısından görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacağını belirterek, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek" dedi. Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirten Tunç, cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemeler yapılacağına dikkat çekti. 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine gireceğinin sinyalini veren Tunç, "Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” ifadelerini kullandı.

#TUSAŞ
#Terör Saldırısı
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