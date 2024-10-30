TUSAŞ saldırısının kanlı rotası: Teröristler Ankara'ya böyle gelmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin Ankara'ya Sivas'tan taksiyle geldikleri öğrenildi. Teröristlerin, yaklaşık 12 bin TL ödedikleri taksici gözaltına alındı.
Ankara'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine 23 Ekim'de gerçekleştirilen 5 vatandaşımızın şehit olduğu, 22 vatandaşımızın ise yaralandığı terör saldırısına dair yeni detaylara ulaşıldı.
İki teröristin 22 Ekim’de Sivas'ın Kangal ilçesinde öğlen saatlerinde bir lokantada yemek yedikleri öğrenildi.
Otobüs seferi bulamayınca taksi kiraladılar
Taksici sorgulanıyor
Polisin yaptığı çalışma sonucunda teröristleri Ankara’ya götüren taksi plakasından tespit edildi ve taksi şoförü A.O. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Sivas'a beyaz kamyenetle geldiler
- Polis, teröristlerin o kamyonetle nereden geldiklerini araştırmaya devam ediyor.