TUSAŞ saldırısının kanlı rotası: Teröristler Ankara'ya böyle gelmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuştu. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür hain saldırılar, terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez" dedi. TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.