29 Ekim’de TUSAŞ’tan mesaj: Hainlere İnat Daha Fazla Üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
PKK’lı teröristlerin saldırısından hemen sonra bir TUSAŞ çalışanının “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” şeklindeki sözleri Türkiye’nin mottosu oldu. 29 Ekim dolayısıyla TUSAŞ’a giderek Gökbey helikopterinin jandarmaya teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırının terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı asla kıramayacağını söyledi. TUSAŞ Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’ne katılan
Erdoğan
,
“TUSAŞ çalışanlarımızın, yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu, her türlü takdirin üzerindedir”
vurgusu yaptı. “
Hainlere inat; daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz”
diyerek bu milletin cesaretini tüm dünyaya bir daha gösteren TUSAŞ'ın kahramanlarına teşekkür eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içine girmeyiz. İster sınırlarımız içinde ister sınırlarımız ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek, onu yok etmekten bizi kimse alıkoyamaz.”
TERÖR BARONLARININ OYUNUNA GELMEYİZ
TERÖR BARONLARININ OYUNUNA GELMEYİZ
Son yıllarda yeni terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Elbette bunu yaparken, terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir.Bunun önüne ancak, iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz.
ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞLARI
ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞLARI
85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yanyana barış ve huzur içinde yaşayacağız. TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum:Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır.Devletimiz; katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür; hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah’ın izniyle ziyadesiyle sahiptir.
Hainlere inat daha fazla çalışacağız
Hainlere inat daha fazla çalışacağız
Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye” hayalini gerçekleştirene kadar kendilerine durmak, dinlenmek, nefeslenmek olmadığını ifade eden Erdoğan, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat daha fazla üreteceğiz. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerdeki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara geleceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bizim de Çelik Kubbemiz olacak
Bizim de Çelik Kubbemiz olacak
Uygulanan politikalarla savunma sanayiinde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranının bugün yüzde 80’leri aştığına dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
“İnsansız Hava Aracı pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz.
2018'den bu yana dünya genelindeki silahlı İHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ’ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi.
Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı. Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Milli güvenliğimize dair konularda adım atarken, artık kimsenin icazetini aramıyoruz. Tabii bununla yetinmeyeceğiz. Terörist sızmaların engellenmesinden hasım unsurlardan gelebilecek taarruzların önlenmesine birçok asimetrik tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerimizin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Onların Demir Kubbe’si varsa bizim de Çelik Kubbe’miz olacak. Sistemler Sistemi Çelik Kubbe’yle inşallah bu kapasiteye erişeceğiz. Yine bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız.”
2028’de yerli motor
2028’de yerli motor
Gökbey’in hikayesini daha anlamlı ve özel kılanın Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin bu projede yer alması olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Merhum Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır.
Gökbey’ler, Jandarma Genel Komutanlığımızın personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde adeta eli ayağı olacaktır.
Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatları da yıl sonuna kadar yapılacak. Buna ilave olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 7 adet, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığımıza 3 adet, Emniyet Genel Müdürlüğümüze 3 adet, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 3 adet olmak üzere, toplamda 20 adet Gökbey helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak.
Öte yandan TEI firmamız tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile Gökbey helikopterimizin ilk uçuşu 2023 yılında gerçekleştirildi.
2028 yılından itibaren Gökbey helikopterlerimizin teslimatlarını inşallah bu motorumuzla yapacağız” dedi.
Havada kalış süresi dikkat çekiyor
Havada kalış süresi dikkat çekiyor
- En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, millî imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Gökbey, ABD yapımı UH-1 helikopterlerinin yerini alacak ve 12 yolcu kapasitesi, 306 km/sa azami hız ve 5+ saat havada kalış süresi ile dikkat çekiyor.
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#Savunma Sanayi