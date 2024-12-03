Nöbetçi değiştikçe kararlar da değişiyor

CHP'de, Meclis grup yönetimi içindeki uyuşmazlık TBMM çalışmalarına da yansıdı. Meclis Genel Kurulu'nun haftalık ve günlük çalışmalarının belirlendiği Meclis Danışma Kurulu'nda her hafta görev alan nöbetçi grup başkanvekilleri arasında varılan mutabakat bir sonraki hafta CHP'li isme takılıyor. Meclis Genel Kurulu, içtüzük gereği salı, çarşamba ve perşembe günleri çalışıyor. Genellikle perşembe günleri kesinleştirilen konular, tüm partilerin nöbetçi grup başkanvekilleri tarafından üzerinde uzlaşılarak gelecek haftaya aktarılıyor. Ancak CHP’li grup başkanvekilleri arasındaki “fikir ayrılıkları” işi zorlaştırıyor. Bir haftada kabul edilen bir konu gelecek hafta gelen CHP'li grup başkanvekilince uygulanmıyor.





BİRBİRLERİYLE TEMASLARI YOK

Kaynaklar, bu durumda bir kasıt aramadıklarını, aksine parti içindeki hiziplerin temsilcisi haline gelen grup başkanvekilleri arasında temas bulunmadığını, bunun da Meclis çalışmalarını aksattığını söyledi. Kaynaklar, “Bu yasa döneminde özellikle de bu yasama yılı içinde CHP'liler arasındaki koordinasyon eksikliği daha net biçimde görülür oldu. Eski dönemde Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel arasında böyle bir koordinasyon eksikliğini görmezdik. Son dönemde CHP içindeki fikir ayrılıkları, Meclis çalışmalarına da yansır oldu” değerlendirmesinde bulundu.





ÜÇ BAŞKAN VAR

Meclis'te 128 milletvekili olan CHP'nin 3 grup başkanvekili var. CHP Grup Yönetimi’nde, bu yasama yılında grup başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Ankara milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir yer alıyor. Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile öne çıkarken Başarır ve Emir, Genel Başkan Özgür Özel'den yana tavır alan isimler.



