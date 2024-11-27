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Bütçeden çok kendini anlattı

Bütçeden çok kendini anlattı

Rabia Şenol
04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 2025 yılı bütçe görüşmeleri “Ekrem İmamoğlu’nun kendini anlatma” toplantısına döndü.

İmamoğlu önümüzdeki yılın yatırımlarını anlatmak yerine, hakkında açılan davalar, soruşturmaları eleştirmeyi tercih etti. Açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı İmamoğlu, İSKİ ve İETT dahil, 2025 yılı konsolide bütçelerinin 564 milyar lira olacağını aktardı. İmamoğlu’nun bütçe sunumu sırasında, ana gündem ‘Ahmak Davası’ ve ‘Kayyum’ konuları oldu. “Memnun musun bu ülkenin ‘Ahmak Davası’ndan ve bunu savunmaktan” diyen İmamoğlu, Esenyurt Belediye eski Başkanı Ahmet Özer'e terörist denmesine de tepki gösterdi.


Deniz Yücel
Oğuz Kaan Salıcı

CHP'de seviyesizlik suçlaması

Kurultay tartışmalarının sürdüğü ana muhalefette kavga bitmiyor. Genel Başkan Özgür Özel'in “Kimse benden kurultay dilenmesin” sözleri kavgaları iyice artırdı.Özel’e “Kurultay lütuf değil haktır” karşılığını veren parti içi muhalefetin lideri Oğuz Kaan Salıcı’ya Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den cevap geldi. Yücel, “Bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir” açıklaması yaptı. Ekol TV'de açıklama yapan Salıcı şunları söyledi: “Parti sözcümüzden bir açıklama geldi ki herhalde 100 yıllık CHP tarihinde parti içine ya da kendi milletvekiline yönelik olarak yapılmış en seviyesiz açıklamadır!”




#Ekrem İmamoğlu
#chp
#siyaset
#kurultay

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