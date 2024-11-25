İmamoğlu ile fotoğraf vermedi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekram İmamoğlu'nun telefonlarına dahi çıkmadığını, mesajlarına yanıt vermediğini öğrenildi. CHP'li kaynaklar, "Ekrem Bey yaptıklarıyla parti içindeki konumunu tüketti. Kemal Bey kendisini hançerlendiğini düşündüğü İmamoğlu’nu defterden sildi" dedi. Kılıçdaroğlu hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması geçtiğimiz cuma günü görülmüştü. Davadan çok, duruşmaya kimin gelip kimin gelmeyeceği konuşulurken arka planda ilginç gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı.





BİRLİKTELİK MESAJINA TEPKİSİZ KALMIŞ

Kılıçdaroğlu hakkında yıllar önce açılan kamu davasının duruşması yaklaşırken, parti içi iletişim de hızlandığını anlatan CHP'li kaynak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu süreçte Kılıçdaroğlu’nu düzenli olarak aradığını ve mesaj attığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "İmamoğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu sık sık aradı. Mesaj attı. Duruşma öncesi yan yana gelmek birlik beraberlik görüntüsü vermek istediğini belirtti. Almanya’ya gitmeden önce fotoğraf verelim çağırısında bulundu. Ancak Kemal Bey ne telefonlara ne de mesajlara bakmadı. Çağrıları yanıtsız bıraktı."





ARKADAN HANÇERLENDİ

CHP'li kaynak, durumla ilgili olarak, “Ekrem Bey yaptıklarıyla parti içindeki konumunu tüketti. Kemal Bey kendisini hançerlendiğini düşündüğü İmamoğlu’nu defterden sildi. İBB Başkanı İmamoğlu, yaptıklarıyla, açıklamalarıyla partiye ve kendine zarar verdi. Parti içinde kendini imha etme aşmasına geldi. Vefasız ve kibirli tavrı ile partiyi değil kendini düşünüyor" değerlen-dirmesini yaptı.





Zoom toplantısına tepki

Duruşma öncesi iki kişi yoğun olarak tepki çektiği gözlendi. Kamuoyunda Zoom toplantısı olarak bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği toplantıya katılan Gökhan Günaydın da yoğun şekilde protesto edilenler arasındaydı.





Randevu alamadı

İmamoğlu, geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla belediyelere kayyum atanmasını önleyecek düzenleme için başkent turu yapmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da ziyaret eden İmamoğlu’nun aynı gün eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelerek fotoğraf vermek istediği ancak randevu alamadığı öğrenildi.





Mansur Yavaş paratoner oldu

Duruşmayı izleyenler arasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de üstü örtülü bir şekilde protesto edildi. Adliyeye gelen kabalık tarafından atılan “Hak, Hukuk Adalet” sloganların Özür Özel'i hedef aldığı belirtildi. Özel’in tepkileri yumuşatmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ve parti içinde sempatik bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’yla geldiği ifade ediliyor.











