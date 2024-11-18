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CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan gönderme

CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan gönderme

Hüseyin Berk
20:4318/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki 'siyasi yasak' davasına işaret edip, "Safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden CHP içindeki 'değişimci' yapının öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu paylaşımdan yarım saat sonra, "Bizim safımız belli" ifadeleriyle paylaşım yapması dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'safları sıklaştırın' paylaşımı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu,
"Safları sıklaştırın..."
dedi.

CHP eski liderinin bu paylaşımı sonrası partideki krizi körükleyecek bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi paylaşım: Safımız belli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33 dakika sonra yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden CHP içindeki 'değişimci' yapının öncülerinden İmamoğlu, video paylaşımına,
"Bizim safımız belli"
notunu düştü.

İmamoğlu'nun atıştığı Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile son dönemde sık sık atışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş,
"Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız
." ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#CHP
#Dava

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