CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan gönderme

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, hakkındaki 'siyasi yasak' davasına işaret edip, "Safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden CHP içindeki 'değişimci' yapının öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bu paylaşımdan yarım saat sonra, "Bizim safımız belli" ifadeleriyle paylaşım yapması dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım’da görülecek duruşmasına katılacağını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan 'safları sıklaştırın' paylaşımı
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu,
dedi.
CHP eski liderinin bu paylaşımı sonrası partideki krizi körükleyecek bir gelişme yaşandı.
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi paylaşım: Safımız belli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33 dakika sonra yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden CHP içindeki 'değişimci' yapının öncülerinden İmamoğlu, video paylaşımına,
notunu düştü.
İmamoğlu'nun atıştığı Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile son dönemde sık sık atışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş,
"Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız
." ifadelerini kullandı.
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