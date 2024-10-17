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Kılıçdaroğlu kadar olamadınız!

Kılıçdaroğlu kadar olamadınız!

Uğur Duyan
04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Özel
Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il ve ilçe başkanlarının sosyal medya etkinliğini yetersiz buldu. Edinilen bilgiye göre, Özel, geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir araya geldiği il başkanlarına sosyal medya üzerinden kendisine yeterince destek vermediklerini söyledi.

Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin sosyal medyada etkin olmaya başladığını isim vermeden anımsatarak il başkanlarından sosyal medyada aktif olmalarını istedi.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Öte yandan Özel’in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi. Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği bildirildi. Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.



CHP Sözcüsü Deniz Yücel Türkiye'nin Yunanistan'a 'yine' taviz vereceğini iddia etti: Akıllara CHP'lilerin Mavi Vatan'a dahi 'masal' dediği çıkışlar geldi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ile Yunanistan arasında gelecek ay yapılacak normalleşme görüşmelerine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde yürütülecek toplantılarda Atina yönetimine 'tavizler verileceğini' öne süren Yücel'in çıkışı, CHP'li isimlerin Mavi Vatan'a dahi dil uzatan açıklamalarını akıllara getirdi. CHP Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyan 'Mavi Vatan' doktrinini 'masal' olarak nitelemişti. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp ise "Adalar Yunanistan'ındır" ifadelerini kullanmıştı.



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#özgür özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#siyaset

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