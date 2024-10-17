Kılıçdaroğlu kadar olamadınız!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ile Yunanistan arasında gelecek ay yapılacak normalleşme görüşmelerine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde yürütülecek toplantılarda Atina yönetimine 'tavizler verileceğini' öne süren Yücel'in çıkışı, CHP'li isimlerin Mavi Vatan'a dahi dil uzatan açıklamalarını akıllara getirdi. CHP Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyan 'Mavi Vatan' doktrinini 'masal' olarak nitelemişti. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp ise "Adalar Yunanistan'ındır" ifadelerini kullanmıştı.