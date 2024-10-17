Kılıçdaroğlu kadar olamadınız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il ve ilçe başkanlarının sosyal medya etkinliğini yetersiz buldu. Edinilen bilgiye göre, Özel, geçtiğimiz hafta Bodrum'da bir araya geldiği il başkanlarına sosyal medya üzerinden kendisine yeterince destek vermediklerini söyledi.
Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin sosyal medyada etkin olmaya başladığını isim vermeden anımsatarak il başkanlarından sosyal medyada aktif olmalarını istedi.
DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK
Öte yandan Özel’in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu cezaevinde ziyaret edeceği öğrenildi. Özel, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu. Talebi değerlendiren bakanlığın ziyarete izin verdiği bildirildi. Özel'in, Demirtaş'ı, 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret etmesinin planlandığı kaydedildi.