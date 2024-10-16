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Özgür Özel'den dikkat çeken zamanlama: Demirtaş ile görüşecek

Özgür Özel'den dikkat çeken zamanlama: Demirtaş ile görüşecek

Lokman Özdemir
16:3516/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Selahattin Demirtaş - Özgür Özel
Selahattin Demirtaş - Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 51 vatandaşın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faili tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek. Özel'in ziyaretinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hamlesinden sonra gelmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret edeceği öğrenildi.


Özel, Yasin Börü'nün vahşice katledildiği ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faili Demirtaş’ı ziyarete Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük geziden önce gidecek.


DEM'liler önce gidecek


Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek. DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, 16 Ekim’de Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’a gidecek.





Dikkat çeken zamanlama


Özgür Özel'in Demirtaş ziyaretinin siyasette yumuşama tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açılış töreninde DEM Parti üyeleriyle tokalaşmıştı. Bu jest, siyaset arenasında bir yumuşama sinyali olarak değerlendirildi. Bahçeli’nin bu hareketi, uzlaşma ve diyalog mesajı olarak yorumlanırken, bu adımın ilerleyen dönemde siyaseti nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.


Bahçeli partisinin grup toplantısında
"Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık"
diyerek devletin terör örgütü PKK ile masaya oturmayacağını söylemişti.

"Devlet terör örgütüyle müzakere etmez"


DEM Parti'nin uzatılan eli yanlış anlamaması gerektiğini belirten Bahçeli şunları söylemişti;

"Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin. Devlet terör örgütüyle müzakere etmez kıran kırana mücadele eder. Bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem. Uzattığım el hesapsız, samimi ve iyi niyetli bir eldir, Türkiye'de, Türk milletinde birleşelim tebliğidir.

"Teröristbaşı çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin"


Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp, uyduruk yorumları yapanlar yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Elimi vatan ve devlet için uzattım. Elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık.

Hodri meydan; kana değil, kardeşliğe susadığını göstersinler. CHP yönetimi cevap versin, dört parçalı Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız değil misiniz açıklayın da görelim. Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete açığım' diyen teröristbaşı çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin."



#Özgür özel
#DEM Parti
#Selahattin Demirtaş

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