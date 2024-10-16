Özgür Özel'den dikkat çeken zamanlama: Demirtaş ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 51 vatandaşın hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faili tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek. Özel'in ziyaretinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hamlesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi günü Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 21 Ekim Pazartesi günü ziyaret edeceği öğrenildi.
Özel, Yasin Börü'nün vahşice katledildiği ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim olaylarının faili Demirtaş’ı ziyarete Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacağı beş günlük geziden önce gidecek.
DEM'liler önce gidecek
Demirtaş’ı 17 Ekim Perşembe günü Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ziyaret edecek. DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları, 16 Ekim’de Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’a gidecek.
Dikkat çeken zamanlama
Özgür Özel'in Demirtaş ziyaretinin siyasette yumuşama tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki açılış töreninde DEM Parti üyeleriyle tokalaşmıştı. Bu jest, siyaset arenasında bir yumuşama sinyali olarak değerlendirildi. Bahçeli’nin bu hareketi, uzlaşma ve diyalog mesajı olarak yorumlanırken, bu adımın ilerleyen dönemde siyaseti nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.