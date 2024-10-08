Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı' iddialarına Atatürk'lü yanıt: Yutkunduklarımı görenlere selam olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili hakkında ortaya atılan iddialar siyaset kulislerine bomba gibi düşmüştü.

CHP'yi karıştıran gelişmeyle ilgili Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı "Yanınızdaki üç kişi bu işin içinde. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası, mahkemeye vereceğim" dediği iddia edildi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in bahsettiği isimleri Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olarak açıkladı.

Ana muhalefette ortaya atılan son iddialar geçmişte yaşanan ve bir genel başkanın istifasına kadar giden 'kaset' olaylarını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı' iddialarına Atatürk'lü yanıt

Kılıçdaroğlu, iddialara ilişkin günler sonra yaptığı açıklamada Atatürk'ten alıntı yapıp, "Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

X hesabından yaptığı paylaşıma "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun" başlığını düşen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Beyler, kendinize gelin…

Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin!

Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin!

Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin!

Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım.

Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım.

Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.

Benim yakın çevrem! bilir ki,

Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm.

Allah'tan acil şifasını diliyorum.

Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum.

Kadınlarımızı koruyacağız,

Evlatlarımıza siper olacağız,

Gençlerimize sahip çıkacağız,

Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve

Vatanın her karış toprağını savunacağız.

Bizler,

Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi;

"Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa

"Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz."











