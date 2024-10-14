"Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesine yönelik liderlerden talimat alındı. Bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasım ayında Atina'ya yapılacak ziyarette ele alınacağı ifade edildi. Fidan'a ne talimatlar verildi açıklayın. Biz sizin Yunanistan'a tavizden başka bir şey verdiğinize şahit olmadık."