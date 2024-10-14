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CHP Sözcüsü Deniz Yücel Türkiye'nin Yunanistan'a 'yine' taviz vereceğini iddia etti: Akıllara CHP'lilerin Mavi Vatan'a dahi 'masal' dediği çıkışlar geldi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel Türkiye'nin Yunanistan'a 'yine' taviz vereceğini iddia etti: Akıllara CHP'lilerin Mavi Vatan'a dahi 'masal' dediği çıkışlar geldi

Hüseyin Berk
18:3014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel
CHP Sözcüsü Deniz Yücel

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, Türkiye ile Yunanistan arasında gelecek ay yapılacak normalleşme görüşmelerine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde yürütülecek toplantılarda Atina yönetimine 'tavizler verileceğini' öne süren Yücel'in çıkışı, CHP'li isimlerin Mavi Vatan'a dahi dil uzatan açıklamalarını akıllara getirdi. CHP Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruyan 'Mavi Vatan' doktrinini 'masal' olarak nitelemişti. CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp ise "Adalar Yunanistan'ındır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'den 'Yunanistan'a taviz verilecek' iddiası

Sözlerinin son kısmında Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme görüşmelerine değinen Yücel,
"Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesine yönelik liderlerden talimat alındı. Bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasım ayında Atina'ya yapılacak ziyarette ele alınacağı ifade edildi. Fidan'a ne talimatlar verildi açıklayın. Biz sizin Yunanistan'a tavizden başka bir şey verdiğinize şahit olmadık."
ifadelerini kullandı.

Fidan öncülüğünde yürütülecek toplantılarda Atina yönetimine 'tavizler verileceğini' öne süren Yücel'in çıkışı, CHP'li isimlerin Mavi Vatan'a dahi dil uzatan açıklamalarını akıllara getirdi.

CHP'li Tan'ın Yunan tezlerini savunan sözleri

CHP’nin dış politikasına yön veren eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye’nin üç tarafını çevreleyen denizlerle ilgili ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini “masal” olarak nitelemişti.

Hızını alamayan CHP Milletvekili Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetmiş, "Afrika'da akılları sıra Wagner'cilik oynamaya yeltenmekte. Nijer'e Millî Savunma, Dışişleri ve Enerji Bakanları ile MİT Başkanının birlikte gitmesi de peşine gelen bu içeriği gizli tutulan Somali tezkeresi hep aynı gözü kara zihniyetin ürünü" ifadelerini kullanmıştı.

"Adalar Yunanistan'ındır"

CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaları silahlandıran Yunanistan'a yönelik uyarısına karşı çıkmış ve adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürmüştü.


#Deniz Yücel
#CHP
#Yunanistan
#Mavi Vatan
#Türkiye
#Hakan Fidan

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