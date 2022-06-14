Cihat Yaycı'dan 'Adalar Yunanistan'ındır' diyen CHP'li eski büyükelçi Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir yazıklar olsun

CHP rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü.
Eralp'in skandal çıkışına bir tepki de Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi.
"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"
Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Yaycı, "Ben buna vatan hainliği derim. Bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan ağlıyor bizim. Üç tane büyükelçi var bu söylemlerde bulunan. Bunlar devlette büyükelçilik yaptılar. " ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKELÇİLİK UNVANLARI GERİ ALINSIN"
Bu kişilerden büyükelçilik unvanının alınması gerektiğini belirten Yaycı, "Bu vatan hainliğidir. Bunların büyükelçilikleri nasıl elinden alınmıyor. Bu düşünce özgürlüğü müdür? Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylese bakın başlarına neler geliyor. Hiç mi Türk kanı taşımıyor? Atatürk olsa bunlara ne yapardı... Bunlar kimin büyükelçisi olmuşlar?" diye konuştu.