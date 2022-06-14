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POLİTİKA

Cihat Yaycı'dan 'Adalar Yunanistan'ındır' diyen CHP'li eski büyükelçi Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir yazıklar olsun

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne süren CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bunun vatan hainliği olduğunu belirten Yaycı, "Bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Kaç gündür içimiz kan ağlıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihat Yaycıdan Adalar Yunanistanındır diyen CHPli eski büyükelçi Yalım Eralpe sert tepki: Bu vatan hainliğidir yazıklar olsun
​Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı

CHP rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan emekli büyükelçi Yalım Eralp, Adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü.

Eralp'in skandal çıkışına bir tepki de Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi.

"İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Yaycı, "Ben buna vatan hainliği derim. Bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Yunan televizyonlarında kaç gündür içimiz kan ağlıyor bizim. Üç tane büyükelçi var bu söylemlerde bulunan. Bunlar devlette büyükelçilik yaptılar. " ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKELÇİLİK UNVANLARI GERİ ALINSIN"

Bu kişilerden büyükelçilik unvanının alınması gerektiğini belirten Yaycı, "Bu vatan hainliğidir. Bunların büyükelçilikleri nasıl elinden alınmıyor. Bu düşünce özgürlüğü müdür? Yunanistan'da bir tane büyükelçi böyle bir şey söylese bakın başlarına neler geliyor. Hiç mi Türk kanı taşımıyor? Atatürk olsa bunlara ne yapardı... Bunlar kimin büyükelçisi olmuşlar?" diye konuştu.

Cihat Yaycı'dan 'Adalar Yunanistan'ındır' diyen CHP'li eski büyükelçi Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir yazıklar olsun
OYNAT 01:03
Cihat Yaycı'dan 'Adalar Yunanistan'ındır' diyen CHP'li eski büyükelçi Yalım Eralp'e sert tepki: Bu vatan hainliğidir yazıklar olsun
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne süren CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bunun vatan hainliği olduğunu belirten Yaycı, 'Bunlar gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettiler. Yazıklar olsun. Bu milletin vicdanına havale ediyorum bunları. Kaç gündür içimiz kan ağlıyor' dedi.

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