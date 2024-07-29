Namık Tan varken düşmana gerek yok

CHP’nin dış politikasına yön veren eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, Türkiye’nin üç tarafını çevreleyen denizlerle ilgili ortaya koyduğu Mavi Vatan doktrinini “masal” olarak niteledi. Hızını alamayan Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) Rus paralı asker grubu Wagner'e benzetti.
TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen Somali tezkeresi görüşmelerinde konuşan Tan, Mavi Vatan ve TSK hakkında skandal ifadeler kullandı. CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan İstanbul Milletvekili Tan, “Osmanlı'yı ihya hayalleri kurdu; sınır ötesi harekâtlarla yetinmedi, denizaşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından -o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca- neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti” diye konuştu.
Tan, şunları söyledi: “Çukurun içindeysen önce kazmayı bırak, denir ama AKP iktidarı benim ta soğuk savaştan, Yugoslavya iç savaşından, Irak’ın işgalinden, terörle küresel mücadeleden, insani müdahaleden alarak anlattıklarım bir yana, daha güncel, mavi vatan, Libya, Suriye, Sudan serüvenlerinin hiçbirinden ders çıkarmıyor. Önümüze getirilen tezkereyle ve öncesindeki anlaşmayla, deyim yerindeyse, Türkiye’de içecek ayranı zor bulurken Somali’ye tahtırevanla gitmeye kalkışılmakta. Bununla da kalınmıyor, üstelik, uzun yıllar boyunca Somali’de aynı tahtırevanla bekçilik hizmeti sunmak ve tahtırevanı da onlara hediye etmek vadolunuyor.”
Tan, TSK'nın Somali'deki yeni görevini Rus paralı asker grubu Wagner'in çalışmalarına benzetti. Tan, “Afrika'da akılları sıra Wagner'cilik oynamaya yeltenmekte. Nijer'e Millî Savunma, Dışişleri ve Enerji Bakanları ile MİT Başkanının birlikte gitmesi de peşine gelen bu içeriği gizli tutulan Somali tezkeresi hep aynı gözü kara zihniyetin ürünü” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE ‘DARBECİ’ DEDİ
Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi de olan Tan şunları kaydetti: “Sahel kuşağında askerî darbeler ve her darbenin içinden çıkan ya da peşinden gelen Putin, Rusya'sının paralı asker uzantısı Wagner'i gördük. Wagner modeli, o Afrika ülkelerinde darbeyi kolaylaştırmak, tezgâhlanmasına katkı sunmak, insan hakları ihlali kaygısı duymadan 'terörle mücadele” 'adı altında dehşet saçmak ve bu sözde hizmetler karşılığında o ülkelerin yeraltı zenginliklerine çökmek veya ortak olmaya dayanıyor. Wagner usulü ulus inşası, yabancı bir ülkenin çatışma ortamında o çatışmayı silah gücüyle bastırıp ucu açık bir süre boyunca devleti baştan kurmak adına orada kalmak demek.”
Namık Tan’ın sözlerine birçok siyasetçi ve emekli asker tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
CHP Milletvekili Namık Tan’ın ‘Mavi Vatan’ için ‘masal’ demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'siyasi masal' olmaktan öteye gitmez.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:
CHP'nin milli meselelerdeki tutumunun tezahürü mecliste kendisini bir kez daha gösterdi. Vatan kavramından bu derece uzaklaşan, her hal ve davranışında milli varlığımıza yönelen muhasım çevrelerle kol kola giren CHP zihniyeti ne olursa olsun bir türlü Türk Milleti’nden yana olamamaktadır. Bize göre 'vatan bir bütündür parçalanamaz! ' Bu durum, Türkiye’nin sınırları için geçerli olduğu gibi Mavi Vatan ve Gök Vatan için de geçerlidir. CHP'nin yozlaşmış, kokuşmuş, yabancılaşmış ve Türk Milleti olarak tüm değerlerimizden kopmuş anlayışının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur” değerlendirmesi yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:
Mavi Vatan'a 'masal' diyen için aslında vatan da hikayedir. Halbuki ne masaldır ne hikaye. Vatan dediğin destandır. Kıbrıs’ta Çanakkale'de Dumlupınar'da yazılmış Şimdi Zap'ta, Avaşin'de Metina'da yazılan Mavi Vatan, Gök Vatan, Son Vatan'dır, Türkiye'dir. Ancak aklı ve kalbi Ankara’da olanlar bilir.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu:
Mavi Vatan 'masal' değildir. Hudut ve namustur. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: Mavi Vatan, ABD'ye elçi olanlar için masal olabilir. Ancak Mavi Vatan Türkiye'nin en büyük hakikati ve geleceğidir. Mavi Vatan, ABD'ye elçi olanlar için masal olabilir. Ancak Mavi Vatan Türkiye'nin en büyük hakikati ve geleceğidir.
TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan
: Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Azerbaycan’ı dışlayıp Ermenistan’ı öncüleyen eylem ve söylemlerini Kılıçdaroğlu'na empoze eden CHP milletvekili Tan, Gazi Meclisimizde milli tezimiz Mavi Vatan’a ‘masal’ demiş. Bu zihniyet ile yan yana gelinmeyeceğini anlamayanlar da artık anlamaya başlamıştır sanırım.
Yunanistan parlamentosuna git
Mavi Vatan doktrinin baş mimarlarından olan Emekli Amiral Cihat Yaycı:
Kendisini derhal istifa edip, davet alması durumunda Yunanistan parlamentosunda görev almaya davet ediyorum. Bu vesileyle belirtmek isterim ki; partisi ve ideolojisi ne olursa olsun Türk nesillerinin denizlerdeki hak ve çıkarlarına sahip çıkmayı, korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen haklı ve milli davamız Mavi Vatan ülkümüzün karşısında duran tüm müstemleke ve mandacı zihinlere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz:
Mavi vatan, jeopolitik suikastlara 'hayır' demektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşadığı sürece kim iktidarda olursa olsun Mavi Vatan’a siyaset üstü tutumla sıkı sıkıya sarılmak zorundadır. Mavi Vatan’ı koruyamayanlar ana vatanını da koruyamaz. Bu skandaldan ders çıkarmak gerekir. Demek ki Büyükelçilik yapmış olsalar da diplomatlarımızın yoğun jeopolitik, deniz tarihi ve strateji konularına hakim olacak şekilde yetiştirilmeleri gerekmekte. Mavi Vatan’a 'masal' demek akıl ve mantıkla bağdaşmaz.
Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu
da Tan'a tepki gösterdi. Bağcıoğlu, Mavi Vatan kavramının, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesi olduğunu, bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamalarının her türlü siyasi mülahazaların dışında olduğunu kaydetti. Bağcıoğlu şöyle konuştu: Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk’ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir.