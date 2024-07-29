Namık Tan varken düşmana gerek yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:

CHP'nin milli meselelerdeki tutumunun tezahürü mecliste kendisini bir kez daha gösterdi. Vatan kavramından bu derece uzaklaşan, her hal ve davranışında milli varlığımıza yönelen muhasım çevrelerle kol kola giren CHP zihniyeti ne olursa olsun bir türlü Türk Milleti’nden yana olamamaktadır. Bize göre 'vatan bir bütündür parçalanamaz! ' Bu durum, Türkiye’nin sınırları için geçerli olduğu gibi Mavi Vatan ve Gök Vatan için de geçerlidir. CHP'nin yozlaşmış, kokuşmuş, yabancılaşmış ve Türk Milleti olarak tüm değerlerimizden kopmuş anlayışının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur” değerlendirmesi yaptı.