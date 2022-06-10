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POLİTİKA

CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'den skandal çıkış: Adalar Yunanistan'ındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaları silahlandırarak provokasyona imza atan Yunanistan'ı sert bir dille uyarmış, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel" demişti. Erdoğan'ın uyarısı dünya basınında büyük yankı uyandırırken CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp, Türkiye'nin adalar konusundaki çıkışına karşı çıktı. Yunan tezlerine destek veren Eralp, adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli emekli büyükelçi Yalım Eralpden skandal çıkış: Adalar Yunanistanındır
Yalım Eralp

Türkiye’nin kendisi için Ege’de bir tehdit unsuru olduğunu öne süren Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarının aksi yönündeki hükümlerine rağmen Doğu Ege adalarını silahlandırma politikasını devam ettiriyor.

Yunan siyasiler, Türkiye’nin Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılması statüsünün korunmasına yönelik talebine provokasyonla yanıt vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ederek net bir dille uyardı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel"

Erdoğan'ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken CHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'den skandal bir çıkış geldi.

CHP'Lİ EMEKLİ BÜYÜKELÇİ: ADALAR YUNANİSTAN'IN

CHP rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Eralp, Adaların Yunanistan'a ait olduğunu öne sürdü. İşte emekli büyükelçi Yalım Eralp'in Yunanistan'ı sevindirecek açıklamaları:

Çok iddialar var Adaların egemenliği şartlı verildi şeklinde. Böyle bir şey yok. 3 binin dışındaki adalar Yunanistan'ındır. Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Bunu tehlikeye sokmak diplomaside Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' durumuna düşürür. Çünkü efendim diyoruz ki o adayı saymadı Lozan da bu adayı saymadı. Yanlış hatırlamıyorsam Akdeniz'de 2900 küsür ada ve adacık var. Şimdi bir anlaşmanın bütün bu adaların listesini sayması söz konusu değil. Lozan 3 binin dışındaki adaları beğenelim beğenmeyelim Yunanistan'a vermiştir."

Yunan basını, Eralp'in bu ifadelerini manşetlerine taşıyarak "Eski Türk büyükelçi de Yunanistan'a hak veriyor" şeklinde başlıklar attı.

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