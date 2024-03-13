|
Gündem

'Para teslim operasyonu'nu İmamoğlu ve adamları organize etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mini kasası Fatih Keleş ve CHP teşkilatından bazı isimlerin milyonlarca liralık paraları saydıkları görüntüler Türkiye gündemine oturdu. Soruşturma başlatılan görüntülere ilişkin o dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Görüntülerdeki paraların CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ve operasyonun İmamoğlu ile adamları tarafından organize edildiğini ifade etti.

12:35 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:38 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankıları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntülere ilişkin soruşturma sürerken açıklamalar da peş peşe geliyor.



16 milyon lira kayıt dışı para itirafı

Son olarak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik NTV’ye yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’in balyalarca para sayma görüntülerini savunarak kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu öne sürdü. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu durumda yaklaşık 16 milyon liranın kayıt dışı para olduğu kesinleşti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

Çelik CHP’yi ateşe attı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL’lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi. Çelik, bu açıklamasıyla, açıkça CHP Genel Merkezi’ni
kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi’ni yanıltmakla
suçlamış oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Operasyonu İmamoğlu ve adamları yönetti

O dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili ile yaptığımız görüşmede yetkili, görüntülerdeki paraların
CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını
,
operasyonun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini
ifade etti. CHP Genel Merkez yetkilisi, söz konusu binayı 24.360.000 TL’ye satın aldıklarını, satış vaadi sözleşmesinde satış tutarının 24.360.000 TL olduğunu, tapu kayıtlarında da 24.360.000 TL olarak görüldüğünü vurguladı.


Kılıçdaroğlu'ndan intikam alma senaryosu

CHP’li yetkili, satış bedelinin 24.360.000 TL olarak banka kanalıyla binanın sahibine CHP Genel Merkezi tarafından gönderildiğini, bunun dışında binanın satın alınmasıyla ilgili hiç bir işlem yapmadıklarını ifade etti. CHP Genel Merkez yetkilisi, görüntülerdeki para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini, İmamoğlu’nun kendisini kurtarmak ve Kılıçdaroğlu’dan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırladığını savundu. CHP’li yetkili, İmamoğlu’nun CHP’nin kurumsal kimliğini ve varlığını tehlikeye atacak şekilde iftira atmaktan çekinmediğini de sözlerine ekledi. CHP İl Başkanı Çelik’in, İBB Başkanı İmamoğlu’na yakın isimlerden olduğu biliniyor.

CHP’nin kapatılmasına yol açabilecek illegal işlemler

CHP İl Başkanı Çelik’in açıklamaları CHP’nin kurumsal yapısı dahil CHP’yi hedef göstermeye çalışmak şeklinde yorumlandı. CHP İl Başkanı Çelik açıklamalarıyla, binanın gerçekte 40 milyon liraya alındığını, ancak CHP Genel Merkezi’nin bunu 24.360.000 TL olarak gösterdiğini iddia etmiş oldu. Çelik sözleriyle, satış vaadi sözleşmesi ile ‘muhteviyatı itibariyle sahte ve yanıltıcı belge’ düzenlediği, tapuda binanın değerini 40 milyon yerine 24.360.000 TL göstererek vergi kaçırdığını, binanın satın alınmasında CHP Genel Merkezi’nin kaynağı belli olmayan para kullanarak CHP’nin kapatılmasına yol açabilecek illegal işlem yaptığını iddia etmiş oldu.


  • CHP İl Başkanı Çelik’in bu iddialarıyla ilgili olarak CHP’nin hesaplarını denetleyen Anayasa Mahkemesi, vergi kaybı açısından Hazine Maliye Bakanlığı ve kaynağı belli olmayan paralar açısından İçişleri Bakanlığı’nın ve MASAK’ın CHP Genel Merkezi hakkında inceleme ve soruşturma başlatabileceği belirtiliyor.


Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘çantalar dolusu para’ soruları: Neden elden verildi?
Kabaktepe’den İmamoğlu’na ‘çantalar dolusu para’ soruları: Neden elden verildi?

Türkiye gündemine oturan CHP'lilerin milyonlarca liralık parayı saydığı videoya ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den de bir tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe, kamuoyunun masanın üzerine dolduran paraları merak ettiğini belirtti. CHP İl Başkanlığı ile eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in çelişkili açıklamalarına vurgu yapan Kabaktepe, İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na altı soru yönelterek, "Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor" dedi.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Özgür Çelik
#Para
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi? Maaş ve ikramiye...