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Passo yeni sezonda 'Passo Taraftar' ile hizmet verecek

Passo yeni sezonda 'Passo Taraftar' ile hizmet verecek

13:378/07/2025, Salı
IHA
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'Passo Taraftar'
'Passo Taraftar'

Passo, 'Passo Taraftar' uygulamasıyla yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de stadyum girişlerini daha pratik hale getirecek. Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını söyledi.

Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen basın toplantısında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 22 kulübün biletleme işlemlerini yürütmek üzere yeni sezonda hizmete sunulacak 'Passo Taraftar' ile ilgili bilgilendirme yaptı.


Passo'nun sistem altyapısının güncellendiğini belirten Aykar, yeni sezonda taraftarların kimlik kartlarının arkasındaki barkod aracılığıyla stadyumlara girişlerinin kolaylaşacağını aktardı.


Kulüp iş birlikleri


Atıl Aykar, Passo'nun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu 22 takımla anlaşmaya vardığını, diğer kulüplerle de görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Aykar, bu iş birliklerinin Passo'nun teknolojik gücüne duyulan güveni yansıttığına da vurgu yaptı.


Kimlik kartları ile stadyuma giriş mümkün


Yeni sezonda ‘Passo Taraftar' olarak hizmet vermeye devam edeceklerine değinen Atıl Aykar, güncellenmiş internet siteleri ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarların kullanımına sunulacağını bildirdi. Teknik olarak taraftarların kimlik kartları ile stadyuma giriş yapabilmelerinin mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, bu konudaki kararın tamamen kulüplere ait olduğunu da hatırlattı.



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