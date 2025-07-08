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Justin Cobbs Mersin Spor'da kaldı

Justin Cobbs Mersin Spor'da kaldı

12:028/07/2025, Salı
AA
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Justin Cobbs'un Anadolu Efes maçında rakipleriyle mücadelesi.
Justin Cobbs'un Anadolu Efes maçında rakipleriyle mücadelesi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, ABD'li oyun kurucu Justin Cobbs ile yeni sözleşme imzaladı.

Mersin Spor, ABD'li basketbolcu Justin Cobbs'u takımda tuttu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Cobbs ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Oyun kurucumuz geçtiğimiz sezonda gösterdiği liderlik, saha görüşü ve kritik anlardaki etkili performansıyla takımımıza değerli katkılar sunmuştur. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz" denildi.




#Basketbol Süper Ligi
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