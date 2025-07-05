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Mersin Spor'un yeni genel menajeri belli oldu

Mersin Spor'un yeni genel menajeri belli oldu

12:105/07/2025, Cumartesi
AA
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Cihan Mumcuoğlulları
Cihan Mumcuoğlulları

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, genel menajerlik görevine Cihan Mumcuoğulları'nı getirdi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da genel menajerlik görevine Cihan Mumcuoğulları'nın getirildiği duyuruldu.


Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamasının devam ettiği bildirildi.


Bu kapsamda Cihan Mumcuoğulları'nın genel menajer olarak göreve başladığının belirtildiği açıklamada, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi, yönetim vizyonu ve basketbola katkılarıyla tanınan Mumcuoğulları'nın kulübümüzün sportif ve kurumsal hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır." denildi.




#Basketbol Süper Ligi
#Mersin Spor
#Cihan Mumcuoğulları
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