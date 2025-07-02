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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

17:292/07/2025, Çarşamba
AA
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Şampiyonlar Ligi kupası
Şampiyonlar Ligi kupası

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı.

Organizasyonun açıklamasına göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpik Müze'de yapılan kura çekiminde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.


Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise gruplara kalmak için eleme maçlarında mücadele edecek.


Normal sezon karşılaşmaları 7 Ekim'de başlayacak. Yeni sezonda 29 kulüp doğrudan normal sezona başlayacak. Üç takım da eleme turlarından gruplara katılacak.


32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.


Normal sezon gruplarının dağılımı ve eleme maçları şöyle:


A Grubu:
Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan), Legia Warszawa (Polonya), MLP Academics Heidelberg (Almanya)
B Grubu:
Alba Berlin (Almanya), ERA Nymburk (Çekya), Sabah BC (Azerbaycan), elemelerden gelecek takım
C Grubu:
Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Cholet Basket (Fransa), elemelerden gelecek takım
D Grubu:
La Laguna Tenerife (İspanya), TOFAŞ, Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Trapani Shark (İtalya)
E Grubu:
Galatasaray MCT Technic, Igokea m:tel (Bosna-Hersek), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Pallacanestro Trieste (İtalya)
F Grubu:
AEK Betsson BC (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), elemelerden gelecek takım
G Grubu:
Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika), Mersinspor, Karditsa Iaponiki (Yunanistan)
H Grubu:
Dreamland Gran Canaria (İspanya), SL Benfica (Portekiz), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1

Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)

Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)

Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)


Eleme Turu 2

PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)

Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)

Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)


Eleme Turu 3

UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)

Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

Falco Szombathely (Macaristan) - Porto (Portekiz)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)




#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#TOFAŞ
#Galatasaray
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