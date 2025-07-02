Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı.
Organizasyonun açıklamasına göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpik Müze'de yapılan kura çekiminde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.
Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise gruplara kalmak için eleme maçlarında mücadele edecek.
Normal sezon karşılaşmaları 7 Ekim'de başlayacak. Yeni sezonda 29 kulüp doğrudan normal sezona başlayacak. Üç takım da eleme turlarından gruplara katılacak.
32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.
Normal sezon gruplarının dağılımı ve eleme maçları şöyle:
Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)
Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)
Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)
PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)
Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)
Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)
CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)
UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)
Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)
Falco Szombathely (Macaristan) - Porto (Portekiz)
Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)